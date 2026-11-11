Scaloni shumë afër rinovimit me Argjentinën, mungon vetëm firma
Argjentina vazhdon përgatitjet për miqësoret kundër Uruguajit (14 nëntor) dhe Kosta Rikës (17 nëntor). Këto janë dy ndeshjet e para për Albiceleste që nga largimi i legjendarit Lionel Messi, prandaj të gjithë tifozët tani janë kuriozë të shohin se si do të jetë kjo “Argjentinë e re”. E re në fushë, por ndoshta po aq edhe në stol. Lionel Scaloni ka qenë prej kohësh në qendër të polemikave rreth rinovimit të kontratës së tij dhe, siç raportojnë burimet lokale, ai pritet të nënshkruajë në ditët në vijim.
Edhe pse konfirmimi zyrtar është ende në pritje, trajneri Lionel Scaloni duket se është pranë rinovimit të kontratës së tij me Argjentinën, e cila skadon në fund të dhjetorit. Konfirmimi zyrtar mund të mbërrijë para dy miqësoreve kundër Uruguajit dhe Kosta Rikës, ose pas afatit të caktuar nga FIFA. Data e saktë nuk dihet ende, por ajo që është e sigurt është se trajneri që udhëhoqi Albiceleste-n në majën e botës do të mbetet në stolin e amerikanojugorëve.
Sipas Tyc Sport, ish-mbrojtësi do të vazhdojë të drejtojë Seleccion për dy vite të tjera. Për më tepër, kontrata e re do të përfshijë një klauzolë që i lejon ish-mbrojtësit të zgjasë kontratën e tij deri në vitin 2030, gjë që, nëse është e nevojshme, do t’i lejonte Scalonit të merrte pjesë në Kupën e Botës për herë të tretë si trajner i ekipit kombëtar. Pa përmendur detajin e rëndësishëm se një nga ndeshjet hapëse të turneut do të luhet në Argjentinë.
Nëse rinovimi përfundimisht miratohet, i gjithë stafi i trajnerëve do të mbahet gjithashtu. Pyetja e vetme është nëse Ëalter Samuel do të qëndrojë apo do të largohet. Ish-mbrojtësi i Interit dhe Romës nuk e ka konfirmuar ende praninë e tij në staf: “Nuk ka dyshim se, përveçse është jashtëzakonisht i rëndësishëm, ai është një mik i imi. Dua më të mirën për të. Nëse ai dëshiron të marrë një vendim, është e drejtë që ta bëjë”, deklaroi Scaloni në një intervistë të kohëve të fundit. “Nëse ai do të largohej, e pranoj se do të ishte një humbje e konsiderueshme, por do të shohim se çfarë ndodh”.
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