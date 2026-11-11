Scholes: Nëse City bie nga kategoria, Haaland shkon te Barcelona
Manchester City po përjeton një sezon paradoksal. Që nga largimi i Pep Guardiolës pas dhjetë vitesh të suksesshme, trashëgiminë e të cilit e ka marrë Enzo Maresca, asistenti i spanjollit për sezonin 2022/23, gjithçka duket se është shkatërruar. Ndërsa “Qytetarët” e nisën fuqishëm në fushë me tetë fitore radhazi në Premier League, Carabao Cup dhe Champions League, ata kanë pësuar katër humbje në javët e fundit, përfshirë tre në ligë. Pesha e vendimit përfundimtar, që pritet në pranverën e vitit 2027, po fillon të ndihet edhe në tregun e transferimeve, me thashetheme të panumërta.
Manchester City është akuzuar për parregullsi financiare nga viti 2009 deri në vitin 2018, dhe ndërsa pritet një vendim, që do mbërrijë në pranverën e vitit 2027, mundësia e rënies në Championship ose në divizione më të ulëta, zbritja e pikëve, ndalimi i transferimeve dhe madje edhe heqja e titujve po bëhen gjithnjë e më të përhapura. Thashethemet në lidhje me transferimet e lojtarëve janë gjithashtu në rritje, nëse tërmeti godet City-n.
Paul Scholes, një ish-legjendë e Manchester Cityt, foli në podkastin The Good, The Bad & The Football, duke dhënë mendimet e tij mbi të ardhmen e ikonës së Cityt, Erling Haaland: “Nëse Manchester City do të binte nga kategoria, kam një ndjenjë se Erling Haaland do të shkonte te Barcelona. Ai duket si një lojtar i Real Madridit, mund ta imagjinoj atë me atë fanellë në mënyrë perfekte, por ai do të shkojë te Barça”.
Kontrata e norvegjezit, e rinovuar në janar 2025, skadon në qershor 2034 dhe nuk përfshin klauzolë lirimi në rast të rënies nga kategoria ose gjobave të rënda. Në të njëjtën kohë, megjithatë, do të dukej e paimagjinueshme të shihje Haaland, në kulmin e karrierës së tij dhe vazhdimisht të angazhuar në duele për gola me lojtarët më të mëdhenj në botë, duke luajtur në ligat e nivelit të dytë vetëm për hir të fanellës. Kështu, hapen disa skenarë.
Nëse Bayern sapo ka rinovuar kontratën e Kane dhe PSG-së nuk i duhet një sulmues i nivelit të lartë, siç tregojnë rezultatet e fundit, duke pasur parasysh se ai nuk do të qëndronte në Premier League me një klub tjetër, opsionet e vetme, bazuar në pagat dhe objektivat e ekipit, janë Real Madridi dhe Barcelona. Megjithatë, ndërsa presin të shohin të ardhmen e Vinicius, e cila është gjithnjë e më e largët, Los Blancos po mbështeten te Mbappé. Barça, nga ana tjetër, pavarësisht dominimit të Raphinhas në këtë pozicion, mund të kërkojë përsëri një sulmues, siç bëri në verë, pa rezultatin e dëshiruar, për Julian Alvarez.
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