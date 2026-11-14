🌫️
Tiranë 14°C · Mjegull 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $65,782 ▼ -4.71% ETH $1,838 ▼ -5.9% XRP $0.9558 ▼ -6.93% SOL $72.4100 ▼ -9.76%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
Seanca maratonë/ Abuzimet me tokat në Kadastrën e Fierit, Gjykata jep masat e sigurisë për 4 personat e akuzuar, vetëm nj� Seancë maratonë në Gjykatën e Fierit, Arben Voja dhe dy të tjerë mbeten në burg, ndryshon masa për Fjorelo Bidën Pavarësisht gjobave më të rrepta, 1.909 aksidente në tre muaj në Mal të Zi, dhjetë të vdekur Fitore e madhe e basketbollisteve të Malit të Zi: Polonia bie në Podgoricë 61:56, Eurobasketi më afër Aksident në aksin Qukës–Prrenjas, dy automjete dalin nga rruga pas përplasjes, plagoset një person
Menu
Kronika

Seancë maratonë në Gjykatën e Fierit, Arben Voja dhe dy të tjerë mbeten në burg, ndryshon masa për Fjorelo Bidën

Pas rreth shtatë orësh seancë, gjykata la në burg drejtorin e Spitalit të Fierit dhe dy të tjerë, ndërsa për Fjorelo Bidën ndryshoi masën e sigurisë.

· 2 min lexim
Arben Voja para Spitalit Rajonal të Fierit

Pas një seance maratonë prej rreth shtatë orësh në Gjykatën e Fierit, siç njofton BalkanWeb, gjykata la në burg drejtorin e Spitalit të Fierit, Arben Voja, si dhe Dilaver Shytin dhe Anila Haxhiun. Seanca u zhvillua me gjyqtar Noel Veizi dhe prokuror Leonard Suçi.

Për të katërtin e të arrestuarve, Fjorelo Bida, gjykata ndryshoi masën e sigurisë, duke e zëvendësuar arrestimin me burg me tri masa së bashku: detyrim për paraqitje, ndalim i daljes jashtë shtetit dhe pezullim nga detyra, sipas njoftimit të BalkanWeb.

Sipas BalkanWeb, personat u arrestuan në një operacion të kohëve të fundit të policisë kundër një grupi të dyshuar për falsifikim dokumentesh dhe tjetërsim pronash.

Vendimi i sotëm vjen pas atij të 13 nëntorit për të njëjtën çështje, që lidhet me dyshimin për tjetërsimin e rreth 44 mijë metrave katrorë tokë shtetërore në Povelçë të Fierit për një park fotovoltaik, kur gjykata kishte lënë në burg katër persona, mes tyre edhe Bidën, ndërsa një i pestë ishte me detyrim paraqitjeje. Ndryshimi i masës për Bidën është zhvillimi i ri i ditës së sotme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu