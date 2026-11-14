Seancë maratonë në Gjykatën e Fierit, Arben Voja dhe dy të tjerë mbeten në burg, ndryshon masa për Fjorelo Bidën
Pas rreth shtatë orësh seancë, gjykata la në burg drejtorin e Spitalit të Fierit dhe dy të tjerë, ndërsa për Fjorelo Bidën ndryshoi masën e sigurisë.
Pas një seance maratonë prej rreth shtatë orësh në Gjykatën e Fierit, siç njofton BalkanWeb, gjykata la në burg drejtorin e Spitalit të Fierit, Arben Voja, si dhe Dilaver Shytin dhe Anila Haxhiun. Seanca u zhvillua me gjyqtar Noel Veizi dhe prokuror Leonard Suçi.
Për të katërtin e të arrestuarve, Fjorelo Bida, gjykata ndryshoi masën e sigurisë, duke e zëvendësuar arrestimin me burg me tri masa së bashku: detyrim për paraqitje, ndalim i daljes jashtë shtetit dhe pezullim nga detyra, sipas njoftimit të BalkanWeb.
Sipas BalkanWeb, personat u arrestuan në një operacion të kohëve të fundit të policisë kundër një grupi të dyshuar për falsifikim dokumentesh dhe tjetërsim pronash.
Vendimi i sotëm vjen pas atij të 13 nëntorit për të njëjtën çështje, që lidhet me dyshimin për tjetërsimin e rreth 44 mijë metrave katrorë tokë shtetërore në Povelçë të Fierit për një park fotovoltaik, kur gjykata kishte lënë në burg katër persona, mes tyre edhe Bidën, ndërsa një i pestë ishte me detyrim paraqitjeje. Ndryshimi i masës për Bidën është zhvillimi i ri i ditës së sotme.
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