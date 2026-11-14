Pavarësisht gjobave më të rrepta, 1.909 aksidente në tre muaj në Mal të Zi, dhjetë të vdekur
Tre muaj pas ashpërsimit të Ligjit për sigurinë në trafik, të dhënat e Drejtorisë së Policisë tregojnë se numri i të vdekurve ka rënë nga 18 në 10 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa gjobat nga radarët stacionarë kanë nisur të mbërrijnë në adresat e shtëpive.
Siç njofton RTCG, tre muaj pas ashpërsimit të Ligjit për sigurinë në trafik, Drejtoria e Policisë në Mal të Zi ka regjistruar 1.909 aksidente rrugore në periudhën nga 7 gushti deri më 7 nëntor 2026. Në këto aksidente humbën jetën dhjetë persona, nga 18 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme thotë se numri i të vdekurve ka rënë me 40 për qind.
Sipas raportimit të RTCG-së, 213 pjesëmarrës në trafik pësuan lëndime të rënda trupore dhe 651 u lënduan lehtë. Për shkeljet më të rënda të trafikut, 2.084 drejtues mjetesh u privuan nga liria dhe u paraqitën 119 kallëzime penale në fushën e sigurisë publike në trafik.
Policia rrugore i kontrollon drejtuesit e mjeteve çdo ditë, ndërsa shkeljet më të zakonshme janë mosndezja e dritave, mosvendosja e rripit të sigurimit, përdorimi i telefonit celular gjatë drejtimit të mjetit dhe tejkalimi i kufirit të shpejtësisë. Oficeri i policisë rrugore Nemanja Đuretić tha se gjobat më të zakonshme janë nga 150 deri në 400 euro.
Përveç patrullave, radarët stacionarë i regjistrojnë shkeljet automatikisht, duke kapur targën, markën dhe tipin e automjetit, pas së cilës sanksionet u dërgohen pronarëve të automjeteve në adresat e tyre të shtëpisë. Masa e gjobës varet nga sa është tejkaluar kufiri i shpejtësisë dhe nëse shkelja ka ndodhur brenda një vendbanimi apo jashtë tij.
Drejtoria e Policisë thotë se qëllimi i kontrolleve të intensifikuara nuk është vetëm ndëshkimi i drejtuesve të mjeteve, por mbi të gjitha parandalimi i aksidenteve dhe shpëtimi i jetëve, dhe njofton se kontrollet intensive në rrugë do të vazhdojnë.
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