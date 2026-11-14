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Mali i Zi

Pavarësisht gjobave më të rrepta, 1.909 aksidente në tre muaj në Mal të Zi, dhjetë të vdekur

Tre muaj pas ashpërsimit të Ligjit për sigurinë në trafik, të dhënat e Drejtorisë së Policisë tregojnë se numri i të vdekurve ka rënë nga 18 në 10 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa gjobat nga radarët stacionarë kanë nisur të mbërrijnë në adresat e shtëpive.

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Policë rrugorë gjatë kontrollit të trafikut në Mal të Zi
Policë rrugorë gjatë kontrollit të trafikut në Mal të Zi

Siç njofton RTCG, tre muaj pas ashpërsimit të Ligjit për sigurinë në trafik, Drejtoria e Policisë në Mal të Zi ka regjistruar 1.909 aksidente rrugore në periudhën nga 7 gushti deri më 7 nëntor 2026. Në këto aksidente humbën jetën dhjetë persona, nga 18 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme thotë se numri i të vdekurve ka rënë me 40 për qind.

Sipas raportimit të RTCG-së, 213 pjesëmarrës në trafik pësuan lëndime të rënda trupore dhe 651 u lënduan lehtë. Për shkeljet më të rënda të trafikut, 2.084 drejtues mjetesh u privuan nga liria dhe u paraqitën 119 kallëzime penale në fushën e sigurisë publike në trafik.

Policia rrugore i kontrollon drejtuesit e mjeteve çdo ditë, ndërsa shkeljet më të zakonshme janë mosndezja e dritave, mosvendosja e rripit të sigurimit, përdorimi i telefonit celular gjatë drejtimit të mjetit dhe tejkalimi i kufirit të shpejtësisë. Oficeri i policisë rrugore Nemanja Đuretić tha se gjobat më të zakonshme janë nga 150 deri në 400 euro.

Përveç patrullave, radarët stacionarë i regjistrojnë shkeljet automatikisht, duke kapur targën, markën dhe tipin e automjetit, pas së cilës sanksionet u dërgohen pronarëve të automjeteve në adresat e tyre të shtëpisë. Masa e gjobës varet nga sa është tejkaluar kufiri i shpejtësisë dhe nëse shkelja ka ndodhur brenda një vendbanimi apo jashtë tij.

Drejtoria e Policisë thotë se qëllimi i kontrolleve të intensifikuara nuk është vetëm ndëshkimi i drejtuesve të mjeteve, por mbi të gjitha parandalimi i aksidenteve dhe shpëtimi i jetëve, dhe njofton se kontrollet intensive në rrugë do të vazhdojnë.

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