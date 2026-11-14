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Mali i Zi

Fitore e madhe e basketbollisteve të Malit të Zi: Polonia bie në Podgoricë 61:56, Eurobasketi më afër

Të zgjedhurat e Jelena Shkeroviqit mposhtën favoriten Poloni në kryeqytet, në raundin e dytë të fazës së dytë kualifikuese për Kampionatin Evropian, dhe u shpaguan për humbjen ndaj Turqisë tri ditë më parë.

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Fitore e madhe e basketbollisteve të Malit të Zi: Polonia bie në Podgoricë 61:56, Eurobasketi më afër
Basketbollistja e Malit të Zi me topin nën presionin e mbrojtjes polake në Podgoricë

Basketbollistet e Malit të Zi kanë arritur një fitore të madhe në Podgoricë, ku mposhtën Poloninë me rezultatin 61:56, siç njofton Sportfem, në raundin e dytë të fazës së dytë kualifikuese për Kampionatin Evropian. Të zgjedhurat e trajneres Jelena Shkeroviq u shpaguan kështu për humbjen ndaj Turqisë në Stamboll, tri ditë më parë, dhe mbajtën gjallë shpresat për një vend në Eurobasket.

Ndryshe nga ndeshja në Stamboll, Mali i Zi luajti një mbrojtje shumë më të fortë në kryeqytet. Në mesin e çerekut të dytë, vendasët kryesonin 31:19, ndërsa në pushim shkuan me epërsi 34:30. Polonia megjithatë nuk u dorëzua dhe e përmbysi rezultatin, duke hyrë në tre minutat e fundit me një pikë epërsi.

Në momentet vendimtare, Bojana Kovaçeviq dhe Taja Rejmer shënuan nga dy pikë, ndërsa depërtimi i Marija Lekoviqit, e cila shënoi me faull, vulosi fitoren e Malit të Zi. Më të mirat te vendasët ishin Taja Rejmer me 16 pikë e 6 kërcime, Bojana Kovaçeviq me 12 pikë, 14 kërcime e 4 asistime dhe Marija Lekoviq me 12 pikë, 5 asistime e 4 kërcime. Jovana Savkoviq shënoi 8 pikë, Zorana Radonjiq 7 dhe Sanja Aksham 6.

Pas tri ditësh, Mali i Zi do të presë Izraelin në shtëpi, ku një fitore e re do të ishte një tjetër hap i rëndësishëm drejt Kampionatit Evropian.

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