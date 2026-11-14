🌫️
Tiranë 14°C · Mjegull 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $65,699 ▼ -4.81% ETH $1,834 ▼ -5.96% XRP $0.9540 ▼ -7.09% SOL $72.2000 ▼ -9.94%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
Seanca maratonë/ Abuzimet me tokat në Kadastrën e Fierit, Gjykata jep masat e sigurisë për 4 personat e akuzuar, vetëm nj� Seancë maratonë në Gjykatën e Fierit, Arben Voja dhe dy të tjerë mbeten në burg, ndryshon masa për Fjorelo Bidën Pavarësisht gjobave më të rrepta, 1.909 aksidente në tre muaj në Mal të Zi, dhjetë të vdekur Fitore e madhe e basketbollisteve të Malit të Zi: Polonia bie në Podgoricë 61:56, Eurobasketi më afër Aksident në aksin Qukës–Prrenjas, dy automjete dalin nga rruga pas përplasjes, plagoset një person
Menu
Sporti

Ish-trajneri i Shqipërisë: Me Mancinin, Italia është në duar të sigurta

· 2 min lexim
Ish-trajneri i Shqipërisë: Me Mancinin, Italia është në duar të sigurta

“Unë besoj se Italia është në duar të sigurta me Mancinin”. Gianni De Biasi, ish-trajneri i Shqipërisë, i ftuar në Radio1 Rai, duartrokiti punën e bërë deri më tani nga trajneri aktual italian. “Mancini do të jetë në gjendje të gjejë zgjidhjen më të mirë edhe kundër Belgjikës,” vazhdoi De Biasi, “ashtu siç bëri kundër Francës, ku pamë një ekip krenar, një ekip lojtarësh të mirë, me cilësi të mirë dhe me një perspektivë të mirë për të përparuar me kalimin e kohës, sepse janë shumë të rinj, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme”.

“Fituan kundër një ekipi të shkëlqyer, ata patën disa mungesa të rëndësishme, por nuk mendoj se kjo nuk e zvogëlon vlerën e ekipit dhe mënyrën se si ata performuan mbrëmë. A është ndryshuar futbolli italian? Është shumë herët për të thënë, nuk mendoj se një dallëndyshe mund të sjellë një pranverë”, u përgjigj De Biasi, “në përgjithësi, luajtëm një ndeshje të mirë. Tani presim ndeshjen tjetër kundër Belgjikës për të konfirmuar gjërat e mira që pamë”.

“Por ajo që duhet të ndryshojmë vërtet është qëndrimi i qeverisjes së futbollit italian. Duhet të përpiqemi të krijojmë një plan të ndryshëm, duke u përpjekur të ndryshojmë sa më pak të jetë e mundur, duke i dhënë kohën e duhur për të zbatuar një program. Pasi të gjenden lojtarët e duhur, dhe po flas për trajnerët dhe stafin, ndryshoni sa më pak të jetë e mundur, përpiquni t’i jepni kohë, të mbjellë dhe të korrë atë që ka mbjellë. Përndryshe, ne po shohim vetëm afatshkurtër dhe kjo sigurisht nuk do të na çojë askund. Ka kaq shumë gjëra të reja që, le të themi, mbivendosen në këto javë”.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu