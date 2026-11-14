Ish-trajneri i Shqipërisë: Me Mancinin, Italia është në duar të sigurta
“Unë besoj se Italia është në duar të sigurta me Mancinin”. Gianni De Biasi, ish-trajneri i Shqipërisë, i ftuar në Radio1 Rai, duartrokiti punën e bërë deri më tani nga trajneri aktual italian. “Mancini do të jetë në gjendje të gjejë zgjidhjen më të mirë edhe kundër Belgjikës,” vazhdoi De Biasi, “ashtu siç bëri kundër Francës, ku pamë një ekip krenar, një ekip lojtarësh të mirë, me cilësi të mirë dhe me një perspektivë të mirë për të përparuar me kalimin e kohës, sepse janë shumë të rinj, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme”.
“Fituan kundër një ekipi të shkëlqyer, ata patën disa mungesa të rëndësishme, por nuk mendoj se kjo nuk e zvogëlon vlerën e ekipit dhe mënyrën se si ata performuan mbrëmë. A është ndryshuar futbolli italian? Është shumë herët për të thënë, nuk mendoj se një dallëndyshe mund të sjellë një pranverë”, u përgjigj De Biasi, “në përgjithësi, luajtëm një ndeshje të mirë. Tani presim ndeshjen tjetër kundër Belgjikës për të konfirmuar gjërat e mira që pamë”.
“Por ajo që duhet të ndryshojmë vërtet është qëndrimi i qeverisjes së futbollit italian. Duhet të përpiqemi të krijojmë një plan të ndryshëm, duke u përpjekur të ndryshojmë sa më pak të jetë e mundur, duke i dhënë kohën e duhur për të zbatuar një program. Pasi të gjenden lojtarët e duhur, dhe po flas për trajnerët dhe stafin, ndryshoni sa më pak të jetë e mundur, përpiquni t’i jepni kohë, të mbjellë dhe të korrë atë që ka mbjellë. Përndryshe, ne po shohim vetëm afatshkurtër dhe kjo sigurisht nuk do të na çojë askund. Ka kaq shumë gjëra të reja që, le të themi, mbivendosen në këto javë”.
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