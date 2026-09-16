Sekretari amerikan i Energjisë: 18 milionë fuçi naftë kaluan Gjirin të martën — nivelet e para-luftës
Chris Wright pranon se lufta me Iranin ka hequr një pjesë të energjisë nga tregu, por thotë se infrastruktura e rajonit mbetet "në gjendje të mirë" dhe se SHBA po punon për rrjedhjen e energjisë.
Sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, deklaroi se rreth 18 milionë fuçi naftë kaluan përmes ujërave të Gjirit të martën, duke arritur praktikisht nivelet e para-konfliktit, në një intervistë për Fox News të cituar nga Al Jazeera.
Wright pranoi se lufta me Iranin “ka hequr disa burime energjie nga tregu”, por theksoi se qëllimi i SHBA-së është t’i japë fund aftësisë së Iranit “për të rritur çmimet e energjisë përgjithmonë”. Ai tha se nuk mund të parashikojë sjelljen iraniane, por se SHBA po punon për të garantuar rrjedhjen e energjisë.
“Rreth 18 milionë fuçi dolën dje, praktikisht nivelet e para-konfliktit,” tha Wright, duke shtuar se pjesa më e madhe e infrastrukturës energjetike në rajon mbetet “në gjendje të mirë”.
Deklaratat vijnë në kulmin e krizës globale të naftës: Arabia Saudite ka pezulluar dërgesat e fundit të shtatorit për blerësit evropianë, tubacioni strategjik saudit Lindje–Perëndim mbetet i mbyllur pas sulmit, dhe çmimi i naftës Brent luhatet rreth 108 dollarëve për fuçi.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/16/iran-war-live-irans-top-diplomat-heads-to-china-as-war-drags-on
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