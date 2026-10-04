“Serbët spiunojnë ushtrinë shqiptare”
Analisti i mirënjohur i sigurisë Drizan Shala ka publikuar dëshmi se ushtria shqiptare po vëzhgohet prej kohësh nga një llogari serbe. Në një analizë të botuar në Tirana Examiner, Shala tregon se më 2 tetor llogaria Dunav Intel në rrjetin X, që i vulos fotografitë me cirilikë serbe, nxori pamje të Forcave të Armatosura në poligonin e Bizës dhe i quajti ekskluzive.
Në fotografi duken radhët e çadrave, kolonat e mjeteve taktike dhe kazermat e vjetra. Janë bërë nga një pikë mbi poligon, në kohën kur trupat ishin aty.
Sipas Shalës, vetë llogaria thotë se e ndjek Bizën prej më shumë se dy vjetësh. Ajo regjistron edhe fluturimet e dronëve shqiptarë Bayraktar nga baza ajrore e NATO-s në Kuçovë, një nga një, sipas kodit të transponderit.
“Kjo llogari është një pjesë e dukshme e një përpjekjeje më të gjerë për të vëzhguar Forcat e Armatosura shqiptare, me karakter armiqësor dhe në interes të Serbisë”, shkruan Shala.
Ai kujton se presidenti serb Aleksandar Vuçiç e ka quajtur partneritetin e mbrojtjes mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës “të drejtuar kundër Serbisë”. Serbia ka buxhetin më të madh të mbrojtjes në rajon dhe tri javë më parë zhvilloi në Peshter një stërvitje me skenar sulmues.
Një zyrtar i lartë i mbrojtjes i ka thënë Tirana Examiner se problemi është i vazhdueshëm dhe se Shqipëria nuk ka kapacitete antidron, as kundër këtij spiunazhi, as kundër kërcënimeve të tjera.
Analiza e lidh këtë me hetimin e SPAK-ut në Ministrinë e Mbrojtjes. Sipas Tirana Examiner, blerja që po hetohet është pikërisht një sistem antidron, pajisja që do t’i zbulonte dhe do t’i rrëzonte dronët mbi Bizë e Kuçovë. Botimi thekson se ky informacion nuk vjen nga dosja hetimore.
Shala shkruan se SPAK ka të drejtë të hetojë, por vëren se të dhënat dolën në portale që ditën e parë: numri i dosjes, kontrolli personal, lloji i dokumenteve të marra. Ai kërkon që dokumentet të shqyrtohen nën sekret hetimor, nga oficerë me certifikatë sigurie, dhe që burimi i rrjedhjeve të zbardhet me të njëjtën energji si vetë blerja.
Analisti nuk pretendon se llogaria serbe, skandali mediatik dhe rrjedhjet nga dosja janë të koordinuara. Por përfundimi i tij është i ashpër: “Punën e armikut po e bëjmë vetë.”
“Dikur pyetja ishte kush po e vëzhgon ushtrinë shqiptare. Tani është pse kaq shumë njerëz brenda Shqipërisë po ia bëjnë ushtrisë më të vështirë t’i ndalë ata që e vëzhgojnë”, shkruan ai.
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