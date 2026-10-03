22 sistemet doganore në fokus, zbardhen zhvillimet e reja në Bruksel për integrimin e Shqipërisë në BE
Dixhitalizimi i infrastrukturës doganore dhe përputhja e saj e ndërveprimi i saj me sistemet europiane janë një prej objektivave të Administratës Doganore Shqiptare, në kuadër të procesit të integirmit.
Në një takim me Drejtorinë e Tatimeve dhe Doganave të Komisionit Europian në Bruksel, është prezantuar ecuria e punës për 22 sisteme, progresi i të cilave u theksua nga Besmir Beja.
Një pjesë e rëndësishme e takimeve iu kushtua mekanizmave të bashkëpunimit për raportimin dhe monitorimim të progresit, shkëmbimim të pikave të kontaktit për projektet specifike dhe koordinimit të mëtejshëm teknik. Palët ranë dakord për zhvillimin e takimeve periodike të ekipeve teknike, ndërsa takimi i ardhshëm koordinues të zhvillohet pas tre muajsh në Tiranë, ku do të prezantohet progresi i arritur gjatë kësaj periudhe dhe hapat e mëtejshëm të punës.
Shqipëria ka përgatitur edhe një projektligj për aderim në Konventën për një Procedurë të Përbashkët Tranziti që do t’i kalojë Këshillit të Ministrave dhe më pas Kuvendit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.