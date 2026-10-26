☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 26 Tetor 2026
S&P 500 7,677 ▲0.7%
DOW 52,362 ▲0.28%
NASDAQ 26,169 ▲0.82%
NAFTA 101.25 ▼1.96%
ARI 4,031 ▲0.58%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
₿ CRYPTO
BTC $80,044 ▼ -0.53% ETH $2,310 ▼ -1.45% XRP $1.2908 ▼ -0.67% SOL $100.4800 ▼ -1.07%
S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 101.25 ▼1.96 % ARI 4,031 ▲0.58 % S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 101.25 ▼1.96 % ARI 4,031 ▲0.58 %
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
26 Tet 2026
Breaking
Milatoviq bisedon në telefon me drejtuesit e Listës Studentore dhe u ofron mbështetjen e Malit të Zi në rrugën evropiane Sondazhi Reuters/Ipsos: miratimi i Trump ngjitet në 32%, demokratët udhëheqin 47 me 36 në votën gjenerike “Nga protesta për t’u dëgjuar, te shkatërrimi”/ Lami: PD kërkon bashkimin përmes luftës, jo qetësisë BM – Burnham: Rishikimi i marrëveshjes së Brexit-it me BE-në mund t’i “bashkojë njerëzit” EGJIPT – Parlamenti autorizon mbështetjen ushtarake për Arabinë Saudite
Menu
Amerika

SHBA dhe Kanadaja punojnë për një marrëveshje për lehtësimin e tarifave për çelikun dhe automjetet

· 3 min lexim

Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja po punojnë për një marrëveshje për të lehtësuar tarifat amerikane mbi çelikun dhe automjetet kanadeze, thanë dy burime amerikane dhe katër burime kanadeze për Reuters, ndërsa dy qeveritë përpiqen të riparojnë marrëdhëniet që u prishën pasi bisedimet tregtare u ndërprenë në gusht.

Bisedimet përqendrohen te tarifat e vendosura sipas Seksionit 232 të ligjit tregtar amerikan, përfshirë tarifën deri në 50 për qind për çelikun kanadez dhe atë 25 për qind për automjetet, ndërsa negociatorët po diskutojnë një lehtësim të mundshëm të këtyre detyrimeve. Tarifat administrohen nga Departamenti i Tregtisë, ndaj në qendër të negociatave është sekretari i Tregtisë, Howard Lutnick, dhe jo zyra e Përfaqësuesit Tregtar të SHBA-së; sipas një burimi, Lutnick dhe Dominic LeBlanc, ministri kanadez përgjegjës për tregtinë Kanada–SHBA, kanë qenë në kontakt të rregullt kohët e fundit.

Një burim kanadez i njohur me negociatat tha se një marrëveshje për tarifat e çelikut dhe automjeteve është e mundur para zgjedhjeve të 3 nëntorit, ndërsa burimet amerikane thanë se administrata e presidentit Donald Trump kërkon që Kanadaja të bëjë lëshime të mëtejshme. Burimet folën në kushte anonimiteti, sepse bisedimet janë private. Një burim i industrisë kanadeze tha se, nëse ndodh, marrëveshja mund të vijë shpejt, por sipas tij do të ishte një marrëveshje e ngushtuar — nëse arrihet fare.

Negociatat zhvillohen ndërsa Trump përballet me nivele rekord të ulëta miratimi dhe Partia e tij Republikane rrezikon të humbasë kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e javës së ardhshme. Sipas Reuters, tarifat ndaj importeve kanadeze janë kthyer në një barrë politike për Trump-in, ndërsa kandidatët republikanë në shtetet kufitare kërkojnë t’i jepet fund luftës tregtare me Kanadanë.

Zëdhënësja e LeBlanc tha në një deklaratë se Kanadaja mbetet në dialog konstruktiv me homologët amerikanë për një sërë prioritetesh dhe është gati të punojë në mënyrë konstruktive dhe me mirëbesim drejt një marrëdhënieje tregtare më të dobishme për të dyja palët, që respekton interesat e Kanadasë. Shtëpia e Bardhë, Departamenti i Tregtisë dhe zyra e Përfaqësuesit Tregtar nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.

Bisedimet tregtare mes dy vendeve u shembën në gusht për çështje si shkurtimi i detyrimeve për automjetet e mesme dhe të rënda, thelbësore për fabrikat kanadeze. Trump ka njoftuar më parë se do t’i rriste tarifat për importet e çelikut dhe automjeteve nga Kanadaja në 50 për qind nga 1 janari 2027, ndërsa të dielën, në një tubim politik, parashikoi se mosmarrëveshja tregtare do të zgjidhej “së shpejti”, pa dhënë hollësi. Të premten ai nënshkroi një urdhër për heqjen e tarifave 50 për qind për disa produkte bujqësore dhe pyjore kanadeze, një veprim që mund të përfitojnë bizneset në Maine.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu