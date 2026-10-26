SHBA dhe Kanadaja punojnë për një marrëveshje për lehtësimin e tarifave për çelikun dhe automjetet
Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja po punojnë për një marrëveshje për të lehtësuar tarifat amerikane mbi çelikun dhe automjetet kanadeze, thanë dy burime amerikane dhe katër burime kanadeze për Reuters, ndërsa dy qeveritë përpiqen të riparojnë marrëdhëniet që u prishën pasi bisedimet tregtare u ndërprenë në gusht.
Bisedimet përqendrohen te tarifat e vendosura sipas Seksionit 232 të ligjit tregtar amerikan, përfshirë tarifën deri në 50 për qind për çelikun kanadez dhe atë 25 për qind për automjetet, ndërsa negociatorët po diskutojnë një lehtësim të mundshëm të këtyre detyrimeve. Tarifat administrohen nga Departamenti i Tregtisë, ndaj në qendër të negociatave është sekretari i Tregtisë, Howard Lutnick, dhe jo zyra e Përfaqësuesit Tregtar të SHBA-së; sipas një burimi, Lutnick dhe Dominic LeBlanc, ministri kanadez përgjegjës për tregtinë Kanada–SHBA, kanë qenë në kontakt të rregullt kohët e fundit.
Një burim kanadez i njohur me negociatat tha se një marrëveshje për tarifat e çelikut dhe automjeteve është e mundur para zgjedhjeve të 3 nëntorit, ndërsa burimet amerikane thanë se administrata e presidentit Donald Trump kërkon që Kanadaja të bëjë lëshime të mëtejshme. Burimet folën në kushte anonimiteti, sepse bisedimet janë private. Një burim i industrisë kanadeze tha se, nëse ndodh, marrëveshja mund të vijë shpejt, por sipas tij do të ishte një marrëveshje e ngushtuar — nëse arrihet fare.
Negociatat zhvillohen ndërsa Trump përballet me nivele rekord të ulëta miratimi dhe Partia e tij Republikane rrezikon të humbasë kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e javës së ardhshme. Sipas Reuters, tarifat ndaj importeve kanadeze janë kthyer në një barrë politike për Trump-in, ndërsa kandidatët republikanë në shtetet kufitare kërkojnë t’i jepet fund luftës tregtare me Kanadanë.
Zëdhënësja e LeBlanc tha në një deklaratë se Kanadaja mbetet në dialog konstruktiv me homologët amerikanë për një sërë prioritetesh dhe është gati të punojë në mënyrë konstruktive dhe me mirëbesim drejt një marrëdhënieje tregtare më të dobishme për të dyja palët, që respekton interesat e Kanadasë. Shtëpia e Bardhë, Departamenti i Tregtisë dhe zyra e Përfaqësuesit Tregtar nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.
Bisedimet tregtare mes dy vendeve u shembën në gusht për çështje si shkurtimi i detyrimeve për automjetet e mesme dhe të rënda, thelbësore për fabrikat kanadeze. Trump ka njoftuar më parë se do t’i rriste tarifat për importet e çelikut dhe automjeteve nga Kanadaja në 50 për qind nga 1 janari 2027, ndërsa të dielën, në një tubim politik, parashikoi se mosmarrëveshja tregtare do të zgjidhej “së shpejti”, pa dhënë hollësi. Të premten ai nënshkroi një urdhër për heqjen e tarifave 50 për qind për disa produkte bujqësore dhe pyjore kanadeze, një veprim që mund të përfitojnë bizneset në Maine.
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