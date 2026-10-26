Sondazhi Reuters/Ipsos: miratimi i Trump ngjitet në 32%, demokratët udhëheqin 47 me 36 në votën gjenerike
Miratimi publik i presidentit Donald Trump u ngjit lehtë në 32 për qind, një pikë përqindjeje më lart nga minimumi rekord i një jave më parë, sipas sondazhit Reuters/Ipsos që u mbyll të hënën, përpara zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, të cilat vendosin se cila parti do ta kontrollojë Kongresin.
Republikanët e Trump-it po luftojnë të ruajnë shumicën e partisë së tyre në Dhomën e Përfaqësuesve dhe në Senat. Humbja e kontrollit të njërës prej dhomave mund ta ndërlikojë axhendën e Trump-it në dy vitet e fundit të mandatit të tij të dytë si president.
Sondazhi pesëditor, i zhvilluar në gjithë vendin, tregoi gjithashtu se votuesit e regjistruar favorizojnë gjerësisht demokratët ndaj republikanëve, me 47 kundrejt 36 për qind, kur u pyetën se për cilën parti do të votonin në të ashtuquajturën pyetje të “votës gjenerike”. Rreth 11 për qind thanë se nuk e dinin se për kë do të votonin nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot.
Kjo diferencë prej 11 pikësh mes demokratëve dhe republikanëve ishte një pikë më e ngushtë se në sondazhin Reuters/Ipsos që u mbyll më 19 tetor. Sondazhi i mbyllur të hënën u kërkoi edhe votuesve të pavendosur se drejt cilës parti anonin; duke përfshirë përgjigjet e tyre, gara kombëtare dukej disi më e ngushtë, me demokratët që udhëheqin me 9 pikë përqindjeje, 50 kundrejt 41 për qind.
Sondazhet e votës gjenerike janë sondazhe kombëtare që japin një pamje të përgjithshme se cilën parti do të donin të shihnin të anketuarit në krye të Kongresit. Ndërsa ato japin një pamje të ndjenjës publike kombëtare, nuk kapin nuancat e garave shtet pas shteti dhe distrikt pas distrikti që përcaktojnë kontrollin e Senatit dhe të Dhomës, gara në të cilat republikanët kanë disa avantazhe strukturore.
Sondazhi u zhvillua online dhe mblodhi përgjigje nga 1.679 të rritur amerikanë, përfshirë 1.280 votues të regjistruar, me një marzh gabimi prej 2 pikësh përqindjeje për të gjithë të rriturit dhe 3 pikësh për votuesit e regjistruar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.