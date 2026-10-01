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Amerika

SHBA-ja i jep ultimatum Francës dhe Gjermanisë: lëshoni rezervat e naftës ose përballeni me ndalim të eksporteve amerikane

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Pompë karburanti (foto: Mario Roberto Duran Ortiz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

UASHINGTON – Administrata e presidentit Donald Trump i ka dhënë Francës dhe Gjermanisë një ultimatum të drejtpërdrejtë: të tërheqin dizel nga rezervat e tyre emergjente për të zbutur çmimet globale të karburanteve, ose të përballen me mundësinë e një ndalimi amerikan të eksporteve të dizelit. Lajmin e bën të ditur Reuters në një ekskluzive të së enjtes (1 tetor), duke cituar tre persona pranë diskutimeve.

Sipas Reuters, Uashingtoni i ka kërkuar Bashkimit Evropian të lëshojë në treg rreth 120 milionë fuçi naftë gjatë gjashtë muajve të ardhshëm. Kjo shënon një përshkallëzim të ri dhe të qartë: ndërsa në shtator Trump shprehu vetëm mbështetjen për idenë e një ndalimi të eksporteve, tashmë presioni ka marrë formën e një ultimatumi konkret ndaj aleatëve evropianë, siç vëren edhe MarketWatch.

Përfaqësuesi amerikan i Tregtisë, Jamieson Greer, konfirmoi kontaktet e drejtpërdrejta. “Fola dje me homologun tim francez. Bisedë shumë e mirë… Do të takohem sot me zyrtarët e BE-së dhe do t’ua përcjell të njëjtin mesazh,” i tha ai Bloomberg-ut të enjten.

Evropianët po lëvizin nga ana e tyre. Një zyrtar i BE-së i tha Reuters se Komisioni Evropian, Gjermania, Franca, Italia, Irlanda dhe Britania po mbajnë sot një thirrje për të diskutuar lëshimin e mundshëm të rezervave të dizelit, ndërsa Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) do të mblidhet të premten. Sipas zyrtarit, BE-ja “do të ndërmarrë veprime sipas nevojës”.

Sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, tha të mërkurën se SHBA-ja priste së shpejti njoftime nga Evropa për furnizime të reja me dizel, pasi vendi ka humbur eksporte dizeli nga Lindja e Mesme dhe Kina.

Në sfond qëndrojnë zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit dhe çmimet rekord të karburanteve në SHBA: dizeli arriti rekordin historik prej 6.53 dollarë për gallon muajin e kaluar dhe sot kushton rreth 6.39 dollarë për gallon, sipas të dhënave të AAA-së. Pikërisht për të ulur këto çmime, Trump po shqyrton ndalimin e eksporteve të dizelit — një lëvizje që mund të trondisë tregjet globale të energjisë.

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