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Bota

SHBA-të dërgojnë aeroplanmbajtësen e tretë dhe 10,000 trupa shtesë në Lindjen e Mesme

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Shtetet e Bashkuara po rrisin praninë e tyre ushtarake në Lindjen e Mesme, duke dërguar një aeroplanmbajtëse të tretë dhe anije shtesë të Marinës në rajon. Vendosja e forcave shtesë do të rrisë praninë amerikane në rajon me 9,000 deri në 10,000 trupa , ndërsa Presidenti i SHBA-së Donald Trump po shqyrton rifillimin e sulmeve ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesit të mandatit.

Grupi i ri sulmues pritet të mbërrijë në Lindjen e Mesme deri në fund të nëntorit, sipas zyrtarëve amerikanë. Trump u ka thënë ndihmësve se pret të rifillojë sulmet bombarduese ndaj Iranit më vonë atë muaj, sipas një raporti në Wall Street Journal.

Aeroplanmbajtësja USS Theodore Roosevelt lundroi nga baza e saj në San Diego të dielën si pjesë e një vendosjeje të planifikuar, ndërsa Grupi i Gatishmërisë Amfibe i Ishullit USS Makin, i cili përbëhet nga tre anije amfibe dhe transporton marinsat nga Njësia e 13-të Ekspedicionare Detare, lundroi të hënën.Dy transportues aeroplanësh, USS George HW Bush dhe USS George Washington , janë tashmë në Lindjen e Mesme. Nëse Uashingtoni mbetet në rajon pas mbërritjes së anijes Roosevelt, forcat amerikane do të kenë tre grupe sulmuese për herë të parë që nga prilli . Në atë kohë, Irani dhe Shtetet e Bashkuara kishin arritur një armëpushim të brishtë që i dha fund përkohësisht armiqësive që kishin filluar më 28 shkurt. Armëpushimi u prish dhe të dyja palët kanë qenë të angazhuara në përleshje të ndërprera që atëherë.

Përveç dy transportuesve të avionëve, anijet nga Grupi i Gatshëm Amfib USS Boxer janë gjithashtu aktualisht në Lindjen e Mesme. Trupat shtesë që do të transferohen në anijet që lundruan këtë javë do t’u shtohen më shumë se 50,000 trupave amerikane që ndodhen tashmë në rajon , tha një nga zyrtarët.

Megjithatë, është e mundur që anija kozmike USS Washington të niset dhe të kthehet në bazën e saj në Japoni, gjë që do ta sillte përsëri numrin e transportuesve amerikanë të avionëve në dy.

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