SHBA tërheq bombarduesit nga baza ushtarake në Britani
Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr të gjithë bombarduesit e tyre nga baza ushtarake RAF Fairford në Mbretërinë e Bashkuar, e cila ndodhet në qendër të një incidenti që po hetohet nga policia kundër terrorizmit.
Një zyrtar i Pentagonit konfirmoi të dielën se bombarduesit amerikanë, që besohet të jenë rreth një duzinë avionësh B-1, janë larguar nga baza dhe janë rikthyer në stacionet e tyre në SHBA.
Uashingtoni nuk ka dhënë një arsye zyrtare për tërheqjen, e cila vjen vetëm pak ditë pas një incidenti të rëndë të regjistruar më 27 shtator. Policia u njoftua atë ditë për praninë e tre “automjeteve të dyshimta” pranë bazës ajrore.
Pesë persona u arrestuan fillimisht nën dyshimin për vepra terroriste pranë bazës, por më pas u liruan me kusht. Më vonë, edhe një shtetas britaniko-iranian u arrestua dhe u lirua me kusht.
Burime nga Whitehall nuk e kanë kundërshtuar vendimin e Uashingtonit për tërheqjen e bombarduesve, ndërsa BBC raporton se bëhet fjalë për një vendim ushtarak dhe jo politik. Vendimi është marrë në nivel operacional dhe i është komunikuar ushtrisë britanike nga homologët amerikanë.
Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar nuk ka komentuar mbi situatën.
Ndërkohë, të dhënat nga faqet e gjurmimit të fluturimeve treguan se bombarduesit B-1 u larguan nga RAF Fairford gjatë së dielës.
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