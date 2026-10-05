☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 05 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 89.98 ▼1.24%
ARI 4,181 ▲0.44%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033 EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033
₿ CRYPTO
BTC $86,222 ▲ +1.46% ETH $2,723 ▲ +1.11% XRP $1.5212 ▲ +1.73% SOL $121.6000 ▲ +0.41%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 89.98 ▼1.24 % ARI 4,181 ▲0.44 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 89.98 ▼1.24 % ARI 4,181 ▲0.44 %
EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033 EUR/USD 1.1250 EUR/GBP 0.8502 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 92.1508 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5209 EUR/TRY 55.3164 EUR/JPY 177.77 EUR/CAD 1.6033
05 Tet 2026
Breaking
“Neighbours from Motherland”, Premiera botërore që çeli Festivalin e Dancit duartrokitet për 10 minuta Ministri i Mbrojtjes Krapoviq kallëzon penalisht avokatin Raduloviq për kallëzim të rremë 10 futbollistët me më shumë kontribute për gola në histori Izraeli rifillon granatimet në Libanin jugor: goditen Haddatha, Baraachit, al-Mansouri dhe Majdal Zoun Itali-Turqi/ Mancini lë 7 lojtarë në tribunë, fromacioni i mundshëm për sfidën e sotme
Menu
Bota

SHBA tërheq bombarduesit nga baza ushtarake në Britani

· 2 min lexim

Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr të gjithë bombarduesit e tyre nga baza ushtarake RAF Fairford në Mbretërinë e Bashkuar, e cila ndodhet në qendër të një incidenti që po hetohet nga policia kundër terrorizmit.

Një zyrtar i Pentagonit konfirmoi të dielën se bombarduesit amerikanë, që besohet të jenë rreth një duzinë avionësh B-1, janë larguar nga baza dhe janë rikthyer në stacionet e tyre në SHBA.

Uashingtoni nuk ka dhënë një arsye zyrtare për tërheqjen, e cila vjen vetëm pak ditë pas një incidenti të rëndë të regjistruar më 27 shtator. Policia u njoftua atë ditë për praninë e tre “automjeteve të dyshimta” pranë bazës ajrore.

Pesë persona u arrestuan fillimisht nën dyshimin për vepra terroriste pranë bazës, por më pas u liruan me kusht. Më vonë, edhe një shtetas britaniko-iranian u arrestua dhe u lirua me kusht.

Burime nga Whitehall nuk e kanë kundërshtuar vendimin e Uashingtonit për tërheqjen e bombarduesve, ndërsa BBC raporton se bëhet fjalë për një vendim ushtarak dhe jo politik. Vendimi është marrë në nivel operacional dhe i është komunikuar ushtrisë britanike nga homologët amerikanë.

Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar nuk ka komentuar mbi situatën.

Ndërkohë, të dhënat nga faqet e gjurmimit të fluturimeve treguan se bombarduesit B-1 u larguan nga RAF Fairford gjatë së dielës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu