SHBA – Trump: Do të ndalojmë ndihmën ushtarake për Izraelin deri në fund të vitit
UASHINGTON, 3 nëntor /ATSH-ANSA/ – Ndihma për Izraelin do të ndërpritet në fund të vitit. Izraeli është një vend i begatë; ai nuk ka nevojë për 4 miliardë dollarë ndihmë, deklaroi presidenti amerikan Donald Trump në një intervistë për Fox.
“Ne tashmë kemi rënë dakord që, deri në fund të këtij viti, nuk do të bëjmë më pagesa për Izraelin”, shtoi ai.
”Natyrisht, ne do të vazhdojmë ta ndihmojmë Izraelin nëse lind nevoja”, deklaroi Trump duke vënë në dukje se Izraeli do të ketë mundësinë të blejë armë amerikane.
“Ata mund të blejnë çfarë të duan,” theksoi ai, duke sqaruar se kishte arritur një marrëveshje me Benjamin Netanyahun për t’i dhënë fund ndihmës ushtarake për Izraelin.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.