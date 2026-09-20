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Bota

SHBA – Trump njofton krijimin e një Force për Inteligjencën Artificiale

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Force për Inteligjencën Artificiale

UASHINGTON, 20 shtator /ATSH-ANSA/ – Presidenti amerikan, Donald Trump ka njoftuar se SHBA do të krijojë një AI Force, të ngjashme me Forcën Hapësinore, të krijuar gjatë mandatit të tij të parë.

Në një postim në Truth Social, Trump tha se administrata e tij synon të mbështesë zhvillimin e inteligjencës artificiale, ndërsa njëkohësisht do të monitorojë përdorimin e saj dhe do të ndërhyjë ndaj aktiviteteve të paligjshme.

Trump bëri të ditur gjithashtu se së shpejti do të emërohet një drejtues i saj, i quajtur AI car, i cili do të drejtojë nismën e re.

Sipas Trump, inteligjenca artificiale mund të bëhet një nga transformimet më të mëdha ekonomike në historinë e SHBA-së dhe vendi duhet të ruajë avantazhin ndaj Kinës.

Megjithatë, ende nuk janë bërë të qarta struktura, kompetencat, buxheti apo statusi institucional i kësaj Force për Inteligjencën Artificiale./ a.jor.

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