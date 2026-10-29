Shifra rekord për Interin, nuk merrte kaq pikë në startin e sezonit prej 32 vitesh
Me fitoren 0-2 në Venezia, Interi ka arritur kuotën e 25 pikëve në tabelën e klasifikimit, ku kryeson bashkë me Lazio-n. Kjo ecuri është fryt i 8 fitoreve dhe 1 barazimi.
Duke marrë në konsideratë vetëm erën e tri pikëve për fitoren sezoni 1994-95 ishte hera e parë me një ecuri të tillë për zikaltrit.
Edhe po të marrim parasysh edhe vitet kur jepeshin 2 pikë për fitoren, mbetet starti më i mirë sezonal, si në 1966-67-ën (atë sezon titullin e fitoi Juventusi) dhe në 1988-89-ën, kur zikaltrit fituan të ashtuquajturin titullin e rekordeve.
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