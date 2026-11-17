Shiroka Pula reagon pas aktgjykimit ndaj Thaçit dhe të tjerëve
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka reaguar pas aktgjykimit të sotëm të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve, në çështjen që lidhet me akuzat për pengim të administrimit të drejtësisë.
Përmes një reagimi të Presidencës, Shiroka Pula ka shprehur shqetësime lidhur me respektimin e të drejtave të palëve në këtë proces gjyqësor, duke theksuar se çdo institucion i Republikës së Kosovës, përfshirë edhe Dhomat e Specializuara, duhet të veprojë në përputhje me Kushtetutën dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Ajo ka theksuar se proceset gjyqësore duhet të garantojnë respektimin e të drejtave të të akuzuarve dhe zbatimin e procedurave ligjore.
“Çdo proces gjyqësor duhet të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare të gjykimit të drejtë, duke garantuar të drejtat e të akuzuarve dhe respektimin e procedurave ligjore”, thuhet në reagimin e presidentes.
Shiroka Pula ka nënvizuar se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj drejtësisë, sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.
Në këtë kontekst, ajo ka kërkuar që edhe Dhomat e Specializuara të veprojnë në përputhje me këto standarde, duke garantuar, ndër të tjera, respektimin e së drejtës për ankim.
Në fund të reagimit, presidentja ka rikujtuar edhe kontributin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në luftën për liri dhe pavarësi, si dhe sakrificën e popullit të Kosovës.
Sipas saj, këto janë pjesë e pandashme e historisë së vendit dhe nuk mund të vihen në pikëpyetje nga proceset gjyqësore.
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