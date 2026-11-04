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04 Nën 2026
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Kronika

Shiste drogë pranë shkollave në Lezhë, arrestohet 18-vjeçari, sekuestrohen 83 doza kanabisi

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pranë shkollave

Një 18-vjeçar është arrestuar në Lezhë, pasi dyshohet se shiste lëndë narkotike kanabis në doza, kryesisht në afërsi të shkollave.

Policia bën me dije se arrestimi i të riut, banues në Ishull Lezhë, u bë në kuadër të operacionit të koduar “Impuls”, të zhvilluar në zbatim të planit operacional “Shkolla të pastra”, që synon parandalimin dhe goditjen e shitjes së lëndëve narkotike pranë institucioneve arsimore.

18-vjeçari, me inicialet K. P., u kap në flagrancë nga shërbimet e Policisë. Gjatë kontrollit fizik iu gjetën doza kanabisi të gatshme për shitje, ndërsa doza të tjera u zbuluan edhe gjatë kontrollit në banesën e tij.

Në total, autoritetet sekuestruan 83 doza kanabis, si dhe një celular.

Nga hetimet paraprake dyshohet se i riu e ushtronte këtë veprimtari në qytetin e Lezhës, kryesisht në zonat pranë shkollave.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.

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