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Shitja e mbrëmjes së Sotheby’s në Hong Kong arrin 85.6 milionë dollarë: «Present» i Yoshitomo Nara-së udhëheq me 9.14 milionë

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Yoshitomo Nara gjatë një konference për shtyp në Muzeun e Artit të Yokohamas, 2012
Yoshitomo Nara gjatë një konference për shtyp në Muzeun e Artit të Yokohamas, 2012. Foto: Hsinhuei Chiou, CC BY-SA 4.0, nëpërmjet Wikimedia Commons

Sotheby’s ka përmbyllur me sukses shitjen e saj Modern & Contemporary Evening Auction në Hong Kong, e cila mblodhi 85.59 milionë dollarë (671.3 milionë dollarë hongkongezë), duke përmbushur vlerësimet e parashitjes, siç njofton HENI News në raportin e saj mbi ankandin e 28 shtatorit 2026.

Ylli i mbrëmjes ishte vepra «Present» (1994) e Yoshitomo Nara-së, e cila u shit për 9.14 milionë dollarë — 43% mbi vlerësimin e ulët prej 6.37 milionë. Vepra, e mbështetur nga një garanci blerjeje, është tregtuar tri herë në të kaluarën. Ndër 12 veprat me garanci ishte edhe «PUMPKIN (TWPOT)» (2010) e Yayoi Kusama-së, e cila arriti 7.74 milionë dollarë, 26% mbi vlerësimin e ulët.

Surpriza e mbrëmjes ishte «at night» (2022) e Yu Nishimura-së, e shitur për 293,700 dollarë — plot 360% mbi vlerësimin e ulët prej 63,700 dollarësh. Në total, 46 vepra u shitën nga 55 lotet e shpallura, me një sell-through prej 84%: 41% e veprave u shitën mbi vlerësimin e lartë, 52% brenda intervalit të vlerësimit dhe vetëm 7% nën të. Gjashtë vepra nuk gjetën blerës, mes tyre «31.07.68» (1968) e Zao Wou-ki-së, e vlerësuar mes 2.68 dhe 3.57 milionë dollarësh.

Tre vepra u tërhoqën para shitjes, mes tyre edhe «Untitled (Plum and Dark Brown)» (1964) e Mark Rothko-së, e vlerësuar mes 9.94 dhe 16.32 milionë dollarësh.

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