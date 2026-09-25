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Greqia

Shpërthim gazi në Plakë të Athinës: shembet pjesërisht ndërtesa dykatëshe, një i plagosur lehtë

Policia shpëtoi dy gra nga ndërtesa ngjitur; makinat e parkuara u dëmtuan nga rrënojat

· 1 min lexim

Një ndërtesë dykatëshe u shemb pjesërisht në qendër të Athinës të premten, pas një shpërthimi të fuqishëm që, sipas mediave lokale, me shumë gjasa u shkaktua nga një rrjedhje gazi.

Shpërthimi ndodhi në zonën turistike të Plakës, në zemër të Athinës, pranë Akropolit dhe Tempullit të Zeusit. Ai ishte aq i fuqishëm sa u dëgjua në gjithë qendrën e qytetit, ndërsa pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë pllaka betoni që varen në ajër.

Disa makina të parkuara në rrugën e ngushtë poshtë ndërtesës u dëmtuan nga rrënojat që ranë. Një person, një kalimtar, mbeti i plagosur lehtë si pasojë e shpërthimit.

Policia njoftoi se ekipet e shpëtimit arritën të nxjerrin dy gra që kishin mbetur të bllokuara në ndërtesën ngjitur. Në vendngjarje ndërhynë brigadat e zjarrit dhe forcat e policisë, të cilat kanë rrethuar zonën.

Shkaku i saktë i shpërthimit mbetet ende nën hetim, por dyshimet e para bien mbi një rrjedhje gazi.

Burimi: Reuters

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