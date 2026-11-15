Sulmi me dron izraelit vret dy palestinezë në Gaza, ndërsa në Jabaliya mbahet vigjilje për 70 viktima
Sipas Associated Press, droni goditi dy palestinezë që ecnin në një rrugë në Jabaliya, ndërsa dhjetëra të afërm u mblodhën mbrëmjen e së shtunës për të nderuar 70 persona, mbetjet e të cilëve u nxorën së fundmi nga rrënojat.
Një sulm me dron izraelit vrau dy palestinezë në Rripin e Gazës të shtunën, sipas Associated Press, e cila citon zyrtarë të spitaleve. Droni goditi dy palestinezë që ecnin në një rrugë në Jabaliya, në skajin verior të qytetit të Gazës, tha Mohamed Abu Selmiya, drejtor i Spitalit Shifa në qytetin e Gazës, ku u dërguan viktimat. Një spital tjetër fushor amerikan njoftoi se disa persona të tjerë u plagosën, pa dhënë numër.
Ushtria izraelite tha se kishte goditur dy militantë të Hamasit në zonë. Sipas Associated Press, zjarri dhe sulmet ajrore izraelite pothuajse të përditshme kanë vazhduar në Gaza më shumë se një vit pas marrëveshjes së armëpushimit. Të paktën 1.600 palestinezë janë vrarë që nga armëpushimi, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, e cila nuk bën dallim mes civilëve dhe militantëve, por thotë se gratë dhe fëmijët përbëjnë rreth gjysmën e të vrarëve.
Më vonë po atë ditë, dhjetëra të afërm u mblodhën në Jabaliya, në veri të Gazës, për të nderuar 70 persona të vrarë gjatë luftës, mbetjet e të cilëve u nxorën në javët e fundit nga rrënojat e ndërtesave të shkatërruara nga sulmet izraelite. Më shumë se një duzinë familjesh prisnin prej kohësh gjetjen e mbetjeve të të dashurve të tyre. Mbetjet, të mbuluara me flamuj palestinezë, u vendosën për ceremoninë, ndërsa të afërmit vendosën qirinj mbi to dhe u përshëndetën për herë të fundit.
Mes të pranishmëve ishte Wael al-Dibs, gruaja dhe të afërmit e të cilit u gjetën, ndërsa mbetjet e vajzës së tij 3-vjeçare ende nuk janë gjetur. Mahmoud Nabhan humbi 16 të afërm, mes tyre fëmijë dhe nipër e mbesa, kur shtëpia e tij u godit në fillim të luftës. Sipas Associated Press, lufta nisi më 7 tetor 2023, kur militantët e udhëhequr nga Hamasi sulmuan Izraelin jugor, duke vrarë rreth 1.200 persona dhe duke marrë 251 pengje, ndërsa ofensiva izraelite ka vrarë më shumë se 74.600 persona në Gaza, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
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