Shporta minimale sindikale për tetorin kalon 70 mijë denarë: vetëm ushqimi kushton më shumë se paga minimale
Sipas Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë (SSM), një familjeje katëranëtarëshe i duhen 70.358 denarë në muaj për nevojat bazë, ndërsa vetëm ushqimi dhe pijet arrijnë 26.170 denarë — 124 denarë mbi pagën minimale prej 26.046 denarësh.
Shporta minimale sindikale për muajin tetor në Maqedoninë e Veriut ka arritur në 70.358 denarë, duke kaluar për herë të parë pragun e 70 mijë denarëve, siç njofton Fokus, duke iu referuar të dhënave të publikuara nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (SSM). Krahasuar me shtatorin, kur shporta ishte 69.432 denarë, shpenzimet minimale mujore të një familjeje katëranëtarëshe janë rritur për 926 denarë brenda një muaji.
Sipas raportimit të Fokus, pjesa më e madhe e shportës shkon për ushqim dhe pije: 26.170 denarë në muaj. Kjo shumë tashmë e tejkalon pagën minimale në vend, e cila është 26.046 denarë — pra një pagë minimale e plotë nuk mjafton më as vetëm për ushqimin e familjes, me një diferencë prej 124 denarësh. Për faturat familjet shpenzojnë 6.379 denarë, ndërsa për transport 5.468 denarë.
Për familjet që jetojnë me qira në një banesë prej 60 metrash katrorë, kostoja mujore është edhe më e lartë: shporta arrin në 85.733 denarë, siç njofton Fokus. Nga SSM theksojnë se një pagë minimale nuk mjafton më as për të blerë ushqimin dhe pijet e nevojshme për një familje katëranëtarëshe gjatë një muaji, pa llogaritur fare faturat e rrymës, ujit, ngrohjes, transportit, veshjes dhe barnave.
Rritja nuk është vetëm mujore. Në janar të këtij viti, siç njofton Fokus në të dhënat krahasuese të SSM-së, shporta minimale sindikale ishte 66.413 denarë, çka do të thotë se për dhjetë muaj shpenzimet bazë janë rritur për 3.945 denarë. Llogaritjet tregojnë gjithashtu se as dy paga minimale së bashku — 52.092 denarë — nuk e mbulojnë shportën e tetorit, duke lënë një mungesë prej mbi 18 mijë denarësh çdo muaj.
Nga SSM insistojnë se paga duhet të sigurojë një jetë dinjitoze dhe jo vetëm mbijetesë nga muaji në muaj, duke theksuar se punëtorët nuk duhet të detyrohen çdo muaj të zgjedhin cilat fatura të paguajnë, cilat nevoja t’i shtyjnë dhe nga çfarë të heqin dorë për të arritur në muajin tjetër. Sipas sindikatës, barra e rritjes së shpenzimeve bie drejtpërdrejt mbi punëtorët dhe familjet e tyre.
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