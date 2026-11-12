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Sporti

Shqipëria U-21 mbyll përgatitjet për Luksemburgun, hyrje falas për tifozët në “Air Albania”

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Shqipëria U-21 mbyll përgatitjet për Luksemburgun, hyrje falas për tifozët në “Air Albania”

Kombëtarja U-21 ka mbyllur përgatitjet për ndeshjen miqësore ndaj Luksemburgut, që do të zhvillohet nesër, më 13 nëntor, në stadiumin “Air Albania”, në orën 19:00.

Skuadra e drejtuar nga trajneri Alban Bushi ka zhvilluar seancën e fundit stërvitore në prag të kësaj sfide, duke mbyllur kështu përgatitjet për takimin e radhës. Gjendja e ekipit paraqitet shumë e mirë, me të gjithë futbollistët në dispozicion dhe pa probleme fizike.

Kjo miqësore është një tjetër mundësi e rëndësishme për stafin teknik për të parë nga afër gjendjen e lojtarëve dhe për të vijuar punën me grupin në kuadër të objektivave të Kombëtares U-21. FSHF fton të gjithë tifozët shqiptarë të jenë të pranishëm në “Air Albania” dhe të mbështesin nga afër kuqezinjtë në këtë përballje. Hyrja në stadium është falas!

Ndeshja Shqipëri U-21–Luksemburg U-21 luhet nesër, në orën 19:00, në stadiumin “Air Albania”.

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