☁️
Tiranë 23°C · Vranët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,619 ▲1.31%
DOW 52,486 ▲0.49%
NASDAQ 25,466 ▲1.6%
NAFTA 85.77 ▼0.88%
ARI 3,942 ▼1.47%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $72,869 ▼ -1.33% ETH $2,020 ▼ -1.51% XRP $1.0359 ▼ -2.01% SOL $82.1200 ▼ -2.05%
S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 85.77 ▼0.88 % ARI 3,942 ▼1.47 % S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 85.77 ▼0.88 % ARI 3,942 ▼1.47 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
12 Nën 2026
Breaking
Përse i shkulëm semaforët ? DUBLIN – Macron: Ende herët të përcaktohet kush qëndron pas alarmeve për bomba në Evropë Projektligji për sponsorizimet, bizneset mund të zbresin deri në 30% të tatimit mbi fitimin për artin, kulturën dhe sportin McCord titullar për herë të parë te Dolphins, Hafley nuk përjashton operacionin për Willis Mitsotakis e çon në Dublin çështjen e memorandumit turko-libik, Abeille Marengo punon në jug të Kasos
Menu
Teknologji

Teleskopi Webb zbulon për herë të parë sinjalin ‘e ndaluar’ të molekulës që ndërtoi Universin

Astronomët kanë kapur me teleskopin hapësinor James Webb dritën rrotulluese të jonit trihidrogjen H3+, të parashikuar që në vitin 1986, por të pavërejtur kurrë më parë as në laborator — një zbulim që hap një dritare të re për kiminë ndëryjore.

· 3 min lexim
Teleskopi Webb zbulon për herë të parë sinjalin ‘e ndaluar’ të molekulës që ndërtoi Universin

Astronomët kanë kapur për herë të parë dritën rrotulluese të jonit trihidrogjen, H3+, të njohur si “molekula që ndërtoi Universin” — një sinjal kaq i zbehtë sa ishte parashikuar në teori, por nuk ishte vërejtur kurrë më parë, as në laborator. Siç njofton ScienceAlert, ekipi i udhëhequr nga David Neufeld i Universitetit Johns Hopkins, duke përdorur instrumentin MIRI të teleskopit hapësinor James Webb, ka zbuluar spektrin e pastër rrotullues “të ndaluar” të këtij joni drejt objektit Herbig-Haro HH 168 në Cepheus A West, ku rrymat e fuqishme nga një yll i porsalindur përplasen me gazin përreth.

H3+ konsiderohet guri themeltar i kimisë jon-molekulë ndëryjore: është molekula nga e cila nisin shumë nga reaksionet që ndërtojnë përbërje më komplekse në hapësirën midis yjeve. Por struktura e tij e ka bërë pothuajse të padukshëm për teleskopët. Joni formon një trekëndësh barabrinjës, prandaj nuk ka moment të përhershëm dipoli dhe nuk ka spektër rrotullues të lejuar. Që në vitin 1986, Fu-Shih Pan dhe Takeshi Oka nga Universiteti i Çikagos llogaritën se shtrembërimi centrifugal gjatë rrotullimit krijon një dipol të vogël, që lejon një emetim jashtëzakonisht të zbehtë “të ndaluar” — një parashikim që mbeti i pakonfirmuar për plot 40 vjet.

Sipas studimit të publikuar në The Astrophysical Journal Letters, ekipi identifikoi 26 vija të dallueshme mbi pragun 5 sigma. Vija më e fortë, kalimi (J,K)=(5,0)->(4,3) në gjatësinë e valës 16.325 mikrometra, u regjistrua me një forcë prej 72 sigma — një sinjal i qartë dhe i padiskutueshëm, i cili më në fund e kthen parashikimin e vitit 1986 në një vëzhgim real.

Vijat e H3+ ndajnë të njëjtën shpejtësi dhe shpërndarje hapësinore me hidrogjenin molekular të nxehtë e të tronditur H2, dhe jo me gazin e jonizuar. Diagrami i rrotullimit jep një temperaturë prej rreth 730 K, e cila shpjegohet më së miri me ngacmim nëntermik në gaz me temperaturë mbi 2000 K — një tablo e pajtueshme me kushtet ekstreme të goditjeve në rajonin ku po lindin yje të rinj.

Zbulimi nuk ndalet te HH 168. I njëjti spektër u gjet edhe në të dhënat arkivore të JWST/MIRI të goditjes së harkut HH 211, objekti i dytë Herbig-Haro ku sinjali u konfirmua. Kjo tregon se emetimi “i ndaluar” i H3+ nuk është një rastësi e izoluar, por një dukuri që mund të kërkohet edhe në rajone të tjera të ngjashme.

Për astronomët, vijat e reja hapin një mjet krejt të ri hetimi: ato ofrojnë një sondë të drejtpërdrejtë të jonizimit në gazin molekular të tronditur, aty ku lindin yjet dhe ku kimisë ndëryjore i vendosen themelet. Pas katër dekadash pritjeje, “molekula që ndërtoi Universin” më në fund ka folur — dhe teleskopi Webb e dëgjoi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu