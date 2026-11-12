Serbia: rata e dytë e rimbursimit prej 50 për qind të shkolarinës u paguhet studentëve deri në fund të nëntorit
Ministria e Arsimit e Serbisë ka njoftuar se rata e dytë e rimbursimit prej 50 për qind të shkolarinës së paguar për vitin shkollor 2025/2026 do t'u paguhet deri në fund të nëntorit studentëve vetëfinancues që plotësojnë kushtet, ndërsa afati për kërkesën për Kartelën Studentore dhe për përditësimin e të dhënave nga fakultetet është zgjatur deri më 24 nëntor.
Rata e dytë e rimbursimit prej 50 për qind të shkolarinës së paguar për vitin shkollor 2025/2026 do t’u paguhet studentëve deri në fund të nëntorit, siç njofton TV Palma Plus, duke përcjellë njoftimin e Ministrisë së Arsimit të Serbisë. Pagesa do të përfshijë të gjithë studentët vetëfinancues që plotësojnë kushtet ligjore dhe që më së voni deri më 24 nëntor 2026 kanë paraqitur kërkesë për Kartelën Studentore, ndërsa e drejta e pagesës nuk varet nëse kartela është prodhuar tashmë në momentin e transferimit të parave.
Zgjatja e afateve erdhi me kërkesë të disa institucioneve të arsimit të lartë, të cilat u lejojnë studentëve ta paguajnë shkolarinën me disa rata deri në fund të vitit shkollor, përkatësisht deri në regjistrimin e vitit pasardhës. Ministria u ka dërguar institucioneve udhëzime për përditësimin e të dhënave në Sistemin e Unifikuar Informativ në Arsim: të dhënat për studentët e regjistruar në vitin 2025/2026 duhet të futen deri më 17 nëntor, ndërsa ato për shkolarinat e paguara deri më 24 nëntor. Studentëve të cilëve nuk u është paguar rata e parë, sepse nuk kishin paraqitur kërkesë për kartelë ose sepse institucioni i tyre i kishte dorëzuar të dhënat me mungesa apo gabime, me këtë pagesë do t’u jepen të dyja shumat, siç njofton Ministria.
Sipas TV Palma Plus, studentët vetëfinancues të institucioneve themelues i të cilave është Republika e Serbisë nuk aplikojnë veçmas për këtë të drejtë; aplikim përmes portalit të Drejtorisë së Thesarit duhet të bëjnë vetëm ata që nuk kanë Kartelë Studentore ose që e kanë mbyllur llogarinë e lidhur me të. Kartela lidhet me numrin unik arsimor të studentit, ndaj nuk kërkohet aplikim i ri kur ndërrohet programi apo institucioni i studimeve.
E drejta buron nga Ligji për arsimin e lartë: studentët shtetas të Serbisë në institucionet shtetërore kanë të drejtën e mbulimit të gjysmës së shkolarinës referuese të paguar, të llogaritur mbi shumën totale për çdo vit dhe lëndë të regjistruar për herë të parë, dhe vetëm për një program studimi në të njëjtën shkallë. Mjetet paguhen nga buxheti i Serbisë në dy rata — e para për shkolarinën e paguar deri në fund të shkurtit, e dyta për pjesën e mbetur të paguar deri në fund të vitit shkollor — dhe të drejtën e ruajnë edhe studentët që ndërkohë e kanë humbur statusin e studentit.
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