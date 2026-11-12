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Ekonomia

Ibrahimaj prezanton ndryshimet në ligjin për strehimin social: kredi me interes zero dhe subvencionim i qirasë për studentët

Projektligji parashikon subvencionimin e interesit të kredive për blerjen e banesave, subvencionimin e së paku gjysmës së qirasë për studentët dhe çiftet e reja, si dhe mundësinë që qiraja e paguar për banesat shtetërore të llogaritet drejt blerjes së tyre.

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Ibrahimaj prezanton ndryshimet në ligjin për strehimin social: kredi me interes zero dhe subvencionim i qirasë për studentët

Ministrja Delina Ibrahimaj prezantoi në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike ndryshimet e propozuara në ligjin për strehimin social, siç njofton Shqiptarja.com. Ajo tha se 20 vjet pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 9232 të vitit 2004 është i domosdoshëm rishikimi i plotë i tij, për ta harmonizuar me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe për të mbështetur personat më vulnerabël.

Sipas saj, projektligji synon një sistem strehimi më të integruar e të qëndrueshëm, në mbështetje të familjeve, çifteve të reja dhe personave në nevojë për strehim.

Ndryshimet parashikojnë subvencionimin e pagesës së interesit të kredive për blerje banese, në mënyrë që interesi për përfituesin të jetë zero. Parashikohet gjithashtu subvencionimi i qirasë, së paku gjysmën e saj, për studentët e masterit, nxënësit e shkollave profesionale dhe çiftet e reja, si dhe mundësia që pagesat e qirasë për banesat shtetërore, për personat dhe familjet në nevojë, të llogariten drejt blerjes së banesës.

Parashikohen gjithashtu mbështetje për personat me aftësi të veçanta dhe familjet me anëtarë me aftësi të veçanta, përmirësimi i sistemit të strehimit social me krijimin e fondit të banesave dhe fondit të strehimit social, si dhe rritja e transparencës në përzgjedhjen e përfituesve. Aktualisht ligji ofron subvencionim qiraje, banesa sociale me qira, kredi të buta dhe ndihmë të menjëhershme për strehim, ndërsa projektligji është në fazën e konsultimit në Kuvend.

Në komision, Klotilda Bushka kërkoi trajtim me prioritet për gratë dhe vajzat viktima të dhunës, duke kërkuar nga ministria që të merret në konsideratë “urgjenca e strehimit” për këtë kategori, si dhe vëmendje të veçantë për gratë kryefamiljare. Sipas të dhënave të vitit 2024 të cituara në artikull, 30% e grave të punësuara dhe 32,8% e burrave të punësuar janë kryefamiljarë. Në komision ishte e pranishme edhe deputetja Evis Kushi.

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