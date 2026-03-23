Shuhet Lionel Jospin, ikën ‘gjiganti’ i fundit i socializmit francez
Bota e politikës në Francë dhe Evropë është në zi për ndarjen nga jeta të ish-kryeministrit socialist, Lionel Jospin. Lajmi u bë me dije mëngjesin e sotëm (23 mars 2026) nga familja e tij, duke konfirmuar se Jospin ndërroi jetë në moshën 88-vjeçare.
Ndonëse shkaqet e sakta të vdekjes nuk janë bërë publike, vetë Jospin kishte lënë të kuptohej në janar të këtij viti se i ishte nënshtruar një “ndërhyrjeje të rëndë kirurgjikale”. Që prej asaj kohe, ai ishte tërhequr nga vëmendja publike, duke u kujdesur për shëndetin e tij në privatësi.
Një karrierë në shërbim të Republikës
Lionel Jospin mbetet një nga figurat më emblematike të Partisë Socialiste Franceze (PS). Ai udhëhoqi qeverinë e Francës në një periudhë kyçe.
Kryeministër 1997–2002. Gjatë epokës së “bashkëjetesës” me presidentin Jacques Chirac, Jospin udhëhoqi reforma të rëndësishme ekonomike dhe sociale.
Lider i socialistëve shërbeu si Sekretar i Parë i PS-së në dy periudha (1981–1988 dhe 1995–1997), duke konsoliduar të majtën franceze pas epokës së Mitterrand.
Jospin kandidoi dy herë për postin e Presidentit të Republikës, në vitet 1995 dhe 2002, ndonëse nuk arriti të fitonte.
Trashëgimia politike
Jospin do të mbahet mend për integritetin e tij moral dhe stilin e tij të matur të qeverisjes. Tërheqja e tij e papritur nga politika aktive pas zgjedhjeve të vitit 2002 mbetet një nga momentet më dramatike në historinë politike moderne të Francës.
“Lionel Jospin ishte një shtetar i palëkundur, i cili i dedikoi jetën e tij drejtësisë sociale dhe vlerave të Republikës,” thuhet në reagimet e para nga kampi socialist në Paris.
The post Shuhet Lionel Jospin, ikën ‘gjiganti’ i fundit i socializmit francez appeared first on RTSH.
