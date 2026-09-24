Si mund të kthehen në playoff skuadrat e Konferencës Lindore që munguan sezonin e kaluar
Tetë skuadra të Konferencës Lindore nuk arritën të kalojnë fazën e playoff sezonin e kaluar dhe kanë ndërmend t’i zgjerojnë përpjekjet për sezonin 2026-27. Pas mbylljes së rregullt të sezonit, prioritet për secilën ka qenë të kuptohet se cilat ndryshime duhet për të shpresuar në një rikthim në qershor.
Siç raporton nhl, Columbus Blue Jackets e përfshinë në përmirësime bërthamore, duke sjellë Valeri Nichushkin dhe larguar kapitenin Boone Jenner, me shpresën që kombinimi i sulmuesve të mëdhenj ofensivë dhe mbrojtësi i niveli të lartë Zach Werenski së bashku me portierin Jet Greaves do t’i kthejnë në luftë për një vend në Metropolitan Division ose për një vend wild-card.
Detroit Red Wings, që përfunduan afër zonës së playoff me bilanc 41-31-10, po rishikojnë drejtimin operativ pas vendimit që Steve Yzerman të kalojë në rol këshillues. Me një grup të ri mbrojtësish të talentuar si Moritz Seider dhe Simon Edvinsson, qëndron dilema nëse do të ndërtohen për të qenë konkurrentë të menjëhershëm apo për t’u rimodeluar gradualisht, ndërsa pritet që përmirësimi i lojës 5‑kundër‑5 dhe zhvillimi i të rinjve të sjellin rivalitet për një vend wild-card.
Florida Panthers, të cilët u ndikuan nga lëndimet sezonin e kaluar, ndryshuan portën duke marrë Jacob Markström dhe forcuan vijën e përpara me lëvizje që sollën më shumë forcë fizike dhe përvojë. Me rikthimin e Aleksander Barkov të shënuar në Turneun Botëror dhe grupin ofensiv që përfshin Tkachuk, Reinhart dhe Verhaeghe, Panthers pritet të luftojnë përsëri për vendet kryesore në Divizionin Atlantic nëse portieri performon sipas pritshmërive.
New Jersey Devils nisën një kapitull të ri me Sunny Mehta si menaxher i përgjithshëm dhe ndryshime në organikën e sulmit përfshirë arritjen e Evan Rodrigues, Jesper Boqvist e Luke Evangelista. Me Jack Hughes si zemër të sulmit, suksesi i klubit mund të varej kryesisht nga stabiliteti i portierëve dhe nga nëse trioja e rinovuar e sulmit mund të ruajë ritmin pas pjesës së dytë të sezonit të mëparshëm.
New York Islanders humbën ikonën Anders Lee gjatë afatit dhe po kërkojnë zëvendësime në formacion, me shtesa si Matias Maccelli dhe promovime të mundshme nga talentet e rinj. Me trajnerin Peter DeBoer që ka një periudhë më të gjatë për të aplikuar filozofinë e tij gjatë përgatitjeve, skuadra synon të marrë më shumë konsistencë dhe të shfrytëzojë më mirë potencialin ofensiv.
Të gjitha këto skuadra ndryshuan elemente kyçe gjatë verës — nga stafi drejtues te lëvizjet në bordin ofenziv dhe rolet e portierëve — dhe çdo ndryshim mund të përcaktojë shkallën e suksesit të tyre sezonin e ardhshëm. Sipas nhl, kohezioni i ekipit, shëndeti i yjeve të skuadrës dhe performanca e portierëve do të jenë faktorët përcaktues për rikthimin në playoff.
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