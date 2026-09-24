Tkachuk, Carlson, Lee e të tjerë kthehen përballë ekipeve të mëparshme në sezonin 2026-27
Sezoni 2026-27 do të sjellë një numër të konsiderueshëm rikthimesh ku lojtarë që u larguan nga skuadrat e dikurshme do t’i sfidojnë ato si mysafirë. Të shumtë janë lojtarët që ndryshuan destinacion përmes transferimeve ose marrëveshjeve të lira gjatë afatit, duke rikthyer vëmendjen tek ndeshjet kundër ish-ekipeve.
Siç raporton nhl, disa nga ndeshjet më të pritura dhe datat e para kur këta lojtarë do të kthehen janë: Radko Gudas – Florida Panthers te Anaheim Ducks (4 tetor); Vincent Trocheck – Utah Mammoth te New York Rangers (4 tetor); Brady Tkachuk – Florida Panthers te Ottawa Senators (21 tetor); Quinn Hughes – Minnesota Wild te Vancouver Canucks (25 tetor); Patrick Kane – Chicago Blackhawks te Detroit Red Wings (29 tetor); Frederik Andersen – Edmonton Oilers te Carolina Hurricanes (21 nëntor); Jordan Kyrou – Washington Capitals te St. Louis Blues (28 nëntor); Mats Zuccarello – Los Angeles Kings te Minnesota Wild (22 dhjetor); Boone Jenner – Washington Capitals te Columbus Blue Jackets (31 dhjetor); Darnell Nurse – San Jose Sharks te Edmonton Oilers (13 janar); Mason McTavish – St. Louis Blues te Anaheim Ducks (14 janar); Anders Lee – Utah Mammoth te New York Islanders (15 shkurt); Sergei Bobrovsky – Toronto Maple Leafs te Florida Panthers (6 mars); Brendan Gallagher – Vancouver Canucks te Montreal Canadiens (6 mars); Pavel Dorofeyev – New York Rangers te Vegas Golden Knights (13 mars); John Carlson – Tampa Bay Lightning te Washington Capitals (15 mars); Alex Tuch – Washington Capitals te Buffalo Sabres (18 mars) dhe Jacob Markström – Florida Panthers te New Jersey Devils (4 prill).
Disa lëvizje dolën si të papritura dhe kanë pasur ndikim të dukshëm te skuadrat përkatëse. Brady Tkachuk u shkëmbye më 21 qershor dhe kthehet në Ottawa si një prej kapitenëve më të diskutuar të dekadës së fundit për Senators, me 463 pikë në 572 ndeshje rregullore për klubin. John Carlson u përfshi në një shkëmbim më 5 mars pas 17 sezonesh me Capitals dhe më pas nënshkroi një kontratë dyvjeçare me Lightning; ai mban rekorde klubi si mbrojtësi më i pasur me gola dhe asistime dhe fitoi Stanley Cup në 2018. Vincent Trocheck, që shërbeu si mesfushor i rëndësishëm për Rangers me 53 pikë sezonin e kaluar, është pjesë e grupit udhëheqës të Mammoth. Sergei Bobrovsky firmosi një kontratë trevjeçare me Maple Leafs më 1 korrik, pas shtatë sezonesh në Florida ku arriti 201 fitore rregullore me Panthers, shifër që e rendit të dytin në historinë e klubit.
Sipas nhl, këto janë vetëm disa nga rikthimet më të spikatura që do të shohim këtë sezon; kalendari zyrtar tregon datat kur secili lojtar do të përballet për herë të parë me ish-ekipin e tij si mysafir, duke ofruar ndeshje me interes të veçantë për tifozët dhe skuadrat.
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