☁️
Tiranë 20°C · Vranët 11 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0.39%
ARI 4,216 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
₿ CRYPTO
BTC $83,058 ▲ +0.33% ETH $2,504 ▲ +0.32% XRP $1.3941 ▼ -0.99% SOL $109.4300 ▼ -0.49%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
11 Tet 2026
Breaking
HAPËSIRË – Planeti Feniks një botë e krijuar nga hiri i një ylli Rama: Synoj të bëhem kryeministër i Kosovës SHBA – Trump kërkon një president të ri për Ukrainën pas kundërshtimeve të Zelenskyt ndaj marrëveshjes për naftën ruse Elbasani, trajneri Gvozdenoviç: 7 pikë janë shumë pak Skënderbeu, trajneri Ahmataj: Rezultatet mungojnë, por…
Menu
Sporti

Skënderbeu, trajneri Ahmataj: Rezultatet mungojnë, por…

· 2 min lexim

Trajneri i Skënderbeut, Julian Ahmataj ka dhënë prononcimin e tij për “Super Gol” pas humbjes 2-0 në “Niko Dovana” përballë Teutës në javën e 6-të të “Abissnet Superiore”.

“Do them vetëm diçka, të gjitha skuadrat që kanë luajtur kundër nesh, kanë marrë të kuq. Kjo do të thotë që janë kursyer për të mos marrë kartona, i marrin në fund. Sepse djemtë po bëjnë një periudhë me një ritëm të lartë”.

“Rezultatet kanë munguar, është e vërtetë, por nuk na përballojnë dot dhe mundohen me faulle që nuk ndëshkohen, po shohim çudira”.

“Të gjitha skuadrat ndryshojnë sistemet e lojës brenda lojës dhe automatizmat janë të shfaqur në dy mënyra. Futbolli sot është bërë aq fluid, sa është bërë shumë e vështirë, pasi skuadrat përdorin shumë sisteme brenda lojës”.

“Është fillimi i kampionatit, një skuadër e re dhe patjetër do të kishte vështirësi. Duke i shtuar edhe këto ndeshje jashtë, janë bërë më të mëdha. E pamë që në ndeshjen në shtëpi ne e dominuam dhe patëm shumë raste”.

“Kjo është çështje kohe, momenti e besimi, që do të vijë gradualisht duke kaluar ndeshjet. Por nuk ka kaluar ende java e gjashtë dhe diferencat e skuadrave, duke përjashtuar tri të parat, janë 3-4 pikë”.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu