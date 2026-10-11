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Sporti

Teuta, trajneri Tetova: Një ndeshje e mirë, sidomos pjesa e parë

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Trajneri i Teutës, Edlir Tetova ka komentuar fitoren 2-0 të arritur përballë Skënderbeut në javën e 6-të të “Abissnet Superiore”.

“Ishte një ndeshje e mirë, sidomos pjesa e parë. Më pas ai 10 minutëshi i ndryshimi i skemës së Skënderbeut na vuri në vështirësi. Në momentn kur u rinisëm, u balancuam, u ndëshkuam me karton të kuq dhe më pas menduam vetëm për mbrojtjen”.

“Me 10 lojtarë, me ndërhyrjet që bëmë, ishim më të balancuar dhe nuk lamë hapësira. Mbrojtja që nuk pëson i jep besim pjesës tjetër të skuadrës të jetë aktive përpara. Ky është ligji i futbollit. Por siç e patë, skuadra me 10 lojtarë, se nuk po flas për pjesën e parë, ku ishim perfektë, me çdo aksion ishim para portës dhe më të qetë mund të shënonim dhe të thellonim rezultatin”.

“E rëndësishme është që skuadra del, shkon ku duhet. Jemi bashkuar te ajo që kërkoj, ka shpejtësi veprimi, por kjo do vazhdimësi gjatë 90 minutave, se kundërshtari merr masa, siç ndodhi në pjesën e dytë. Ajo që më pëlqen shumë është ajo vuajtja e pjesës mbrojtëse, se nuk lamë hapësira”.

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