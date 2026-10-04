Sole à la meunière — receta klasike franceze e peshkut me gjalpë të skuqur dhe limon
Klasiku i padiskutueshëm i kuzhinës franceze — fileto sole të skuqura në gjalpë të artë, me lëng limoni dhe majdanoz, gati në rreth 20 minuta.
Kjo është receta e famshme franceze “sole à la meunière” — peshk sole i skuqur shpejt në gjalpë, i servirur me salcën klasike të gjalpit të skuqur (beurre noisette), lëng limoni të freskët dhe majdanoz. Një pjatë elegante që përgatitet në më pak se gjysmë ore.
PËRBËRËSIT (4 porcione)
- 4 fileto sole (rreth 150 g secila), të pastruara
- 60 g miell gruri
- 80 g gjalpë
- Lëngu i 1 limoni
- 2 lugë gjelle majdanoz i freskët, i grirë imët
- Kripë dhe piper i zi i sapobluar
- Feta limoni për servirje
HAPAT E PËRGATITJES
- Thajini filetot me letër kuzhine, kriposini dhe piperosini nga të dyja anët.
- Kalojini lehtë në miell, duke e hequr tepricën me goditje të lehta.
- Ngrohni gjysmën e gjalpit në një tigan të madh, në zjarr mesatar-të lartë, derisa të shkrihet plotësisht dhe të fillojë të shkumëzojë.
- Skuqini filetot 2–3 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë. Hiqini në një pjatë të ngrohtë.
- Në të njëjtin tigan shtoni gjalpin e mbetur dhe lëreni të skuqet derisa të marrë ngjyrë lajthie dhe aromë arrash (rreth 1–2 minuta) — kujdes të mos digjet.
- Hiqeni tiganin nga zjarri, shtoni lëngun e limonit (do të kërcasë) dhe majdanozin e grirë, dhe përziejini shpejt.
- Hidhni salcën mbi filetot, zbukuroni me feta limoni dhe servireni menjëherë — shoqëruar me patate të ziera ose sallatë jeshile.
Koha e përgatitjes: rreth 10 minuta | Koha e gatimit: rreth 10 minuta | Porcione: 4
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