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04 Tet 2026
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Sole à la meunière — receta klasike franceze e peshkut me gjalpë të skuqur dhe limon

Klasiku i padiskutueshëm i kuzhinës franceze — fileto sole të skuqura në gjalpë të artë, me lëng limoni dhe majdanoz, gati në rreth 20 minuta.

· 2 min lexim

Kjo është receta e famshme franceze “sole à la meunière” — peshk sole i skuqur shpejt në gjalpë, i servirur me salcën klasike të gjalpit të skuqur (beurre noisette), lëng limoni të freskët dhe majdanoz. Një pjatë elegante që përgatitet në më pak se gjysmë ore.

PËRBËRËSIT (4 porcione)

  • 4 fileto sole (rreth 150 g secila), të pastruara
  • 60 g miell gruri
  • 80 g gjalpë
  • Lëngu i 1 limoni
  • 2 lugë gjelle majdanoz i freskët, i grirë imët
  • Kripë dhe piper i zi i sapobluar
  • Feta limoni për servirje

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Thajini filetot me letër kuzhine, kriposini dhe piperosini nga të dyja anët.
  2. Kalojini lehtë në miell, duke e hequr tepricën me goditje të lehta.
  3. Ngrohni gjysmën e gjalpit në një tigan të madh, në zjarr mesatar-të lartë, derisa të shkrihet plotësisht dhe të fillojë të shkumëzojë.
  4. Skuqini filetot 2–3 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë. Hiqini në një pjatë të ngrohtë.
  5. Në të njëjtin tigan shtoni gjalpin e mbetur dhe lëreni të skuqet derisa të marrë ngjyrë lajthie dhe aromë arrash (rreth 1–2 minuta) — kujdes të mos digjet.
  6. Hiqeni tiganin nga zjarri, shtoni lëngun e limonit (do të kërcasë) dhe majdanozin e grirë, dhe përziejini shpejt.
  7. Hidhni salcën mbi filetot, zbukuroni me feta limoni dhe servireni menjëherë — shoqëruar me patate të ziera ose sallatë jeshile.

Koha e përgatitjes: rreth 10 minuta | Koha e gatimit: rreth 10 minuta | Porcione: 4

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