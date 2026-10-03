Sardele të pjekura në skarë me limon, hudhër dhe vaj ulliri — receta mesdhetare
Sardele të freskëta, të marinuara thjesht me vaj ulliri, limon dhe hudhër, e të pjekura në skarë — një recetë e shpejtë mesdhetare plot shije, gati në më pak se 20 minuta.
Sardelet e pjekura në skarë janë një nga pjatat më të dashura të bregdetit mesdhetar: peshk i freskët, zjarr i fortë, limon dhe vaj ulliri. Receta është e thjeshtë, e lirë dhe gati për pak minuta — ideale për një darkë të lehtë vere.
Përbërësit (për 4 persona):
- 1 kg sardele të freskëta, të pastruara mirë
- 60 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 3 thelpinj hudhër, të shtypur hollë
- lëngu i 1 limoni + feta limoni për shërbim
- 1 lugë çaji kripë deti
- 1/2 lugë çaji piper i zi i sapo bluar
- majdanoz i freskët, i grirë
- sipas dëshirës: 1/2 lugë çaji origano të thatë
Hapat e përgatitjes:
- Lajini sardelet me ujë të ftohtë dhe thajini mirë me letër kuzhine. Hiqni çdo luspë të mbetur.
- Vendosini në një enë të sheshtë dhe lyerini me vaj ulliri, hudhër, lëng limoni, kripë, piper dhe origano. Lërini të marinohen 15 minuta në frigorifer.
- Ngrohni mirë skarën (ose tiganin grill) dhe lyeni pak me vaj që të mos ngjiten.
- Piqini sardelet 2–3 minuta për çdo anë, deri sa të marrin ngjyrë të artë dhe kore krokante.
- Hiqini nga zjarri, spërkatini me majdanoz të freskët dhe shërbejini menjëherë me feta limoni dhe bukë të thekur.
Koha e përgatitjes: 10 minuta (+ 15 minuta marinim) | Koha e pjekjes: 6–8 minuta | Porcione: 4
Këshillë: sardelet piqen shumë shpejt — mos i lini pa vëmendje, sepse thahen lehtë. Zgjedhja e peshkut të freskët është gjysma e suksesit: sy të kthjellët dhe erë të freskët deti.
Foto: E4024 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
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