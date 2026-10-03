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03 Tet 2026
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Sardele të pjekura në skarë me limon, hudhër dhe vaj ulliri — receta mesdhetare

Sardele të freskëta, të marinuara thjesht me vaj ulliri, limon dhe hudhër, e të pjekura në skarë — një recetë e shpejtë mesdhetare plot shije, gati në më pak se 20 minuta.

· 2 min lexim

Sardelet e pjekura në skarë janë një nga pjatat më të dashura të bregdetit mesdhetar: peshk i freskët, zjarr i fortë, limon dhe vaj ulliri. Receta është e thjeshtë, e lirë dhe gati për pak minuta — ideale për një darkë të lehtë vere.

Përbërësit (për 4 persona):

  • 1 kg sardele të freskëta, të pastruara mirë
  • 60 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 3 thelpinj hudhër, të shtypur hollë
  • lëngu i 1 limoni + feta limoni për shërbim
  • 1 lugë çaji kripë deti
  • 1/2 lugë çaji piper i zi i sapo bluar
  • majdanoz i freskët, i grirë
  • sipas dëshirës: 1/2 lugë çaji origano të thatë

Hapat e përgatitjes:

  1. Lajini sardelet me ujë të ftohtë dhe thajini mirë me letër kuzhine. Hiqni çdo luspë të mbetur.
  2. Vendosini në një enë të sheshtë dhe lyerini me vaj ulliri, hudhër, lëng limoni, kripë, piper dhe origano. Lërini të marinohen 15 minuta në frigorifer.
  3. Ngrohni mirë skarën (ose tiganin grill) dhe lyeni pak me vaj që të mos ngjiten.
  4. Piqini sardelet 2–3 minuta për çdo anë, deri sa të marrin ngjyrë të artë dhe kore krokante.
  5. Hiqini nga zjarri, spërkatini me majdanoz të freskët dhe shërbejini menjëherë me feta limoni dhe bukë të thekur.

Koha e përgatitjes: 10 minuta (+ 15 minuta marinim) | Koha e pjekjes: 6–8 minuta | Porcione: 4

Këshillë: sardelet piqen shumë shpejt — mos i lini pa vëmendje, sepse thahen lehtë. Zgjedhja e peshkut të freskët është gjysma e suksesit: sy të kthjellët dhe erë të freskët deti.

Foto: E4024 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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