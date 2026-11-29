Sulmi rus gjatë natës në Odesa vret një grua të moshuar dhe plagos të tjerë
Një sulm rus gjatë natës në qytetin jugor ukrainas të Odesës, më 29 nëntor, vrau një grua të moshuar dhe plagosi persona të tjerë, siç njofton Kyiv Independent.
Lajmin e konfirmoi Serhiy Lysak, kreu i Administratës Ushtarake të Qytetit të Odesës.
Sipas transmetuesit publik Suspilne, në sulm u dëmtua një pallat banimi shumëkatësh.
Shërbimet e emergjencës po punojnë në vendngjarje dhe është ngritur një shtab emergjence për të ndihmuar banorët e prekur, sipas Lysakut, siç raporton UNN.
Numri i të plagosurve nuk është bërë ende i ditur. Historia është ende në zhvillim.
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