Sondazhi i New York Times/Siena: demokratët udhëheqin në garat për Senatin në pesë shtete republikane
Më pak se një muaj para zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit, një sondazh i ri i New York Times dhe Universitetit Siena, i publikuar më 2 tetor, i jep demokratëve kryesimin ose barazimin në pesë shtete tradicionalisht republikane — Alaska, Iowa, Kansas, Ohio dhe Teksas — siç njofton USA Today.
Sipas sondazhit, të kryer nga 21 shtatori deri më 1 tetor, në Alaska ish-anëtarja e Kongresit Mary Peltola kryeson me 50% kundrejt 43% të senatorit republikan në detyrë Dan Sullivan, ndërsa në Teksas demokrati James Talarico mban avantazh 51% me 45% ndaj republikanit Ken Paxton.
Në Ohio, ish-senatori demokrat Sherrod Brown ka tre pikë epërsi (49% me 46%) ndaj senatorit Jon Husted, i emëruar në vendin e lirë pas largimit të JD Vance si zëvendëspresident. Në Kansas, ku nuk është zgjedhur një demokrat në Senat prej më shumë se 90 vjetësh, pastori metodist Adam Hamilton është baraz 45% me 45% me senatorin republikan Roger Marshall, ndërsa në Iowa, ku demokratët nuk kanë fituar garë senatori prej 18 vjetësh, përfaqësuesi shtetëror Josh Turek është vetëm një pikë pas përfaqësueses republikane të Dhomës, Ashley Hinson (47% me 48%).
Për të marrë kontrollin e Senatit, demokratët duhet të fitojnë të paktën katër vende që mbahen nga republikanët dhe të ruajnë vendet aktuale — Senati aktual përbëhet nga 53 republikanë dhe 47 demokratë, duke përfshirë dy senatorë të pavarur që votojnë me ta. Deri tani në vitin 2026 demokratët konsideroheshin të sigurt vetëm për rikthimin e Dhomës së Përfaqësuesve, por pakënaqësia në rritje ndaj menaxhimit të ekonomisë dhe luftës me Iranin nga presidenti Trump ka rritur gjasat e tyre edhe për Senatin. Kontrolli i të dy dhomave të Kongresit do t’i lejonte demokratët të bllokonin axhendën e Trump në dy vitet e fundit të mandatit.
Çështja kryesore për zgjedhësit mbetet ekonomia: 21% e votuesve të mundshëm thonë se është çështja më e rëndësishme në vendimin e tyre, të ndjekur nga inflacioni dhe kostoja e jetesës, karakteri dhe kompetenca e kandidatit, si dhe emigracioni — të treja me nga 8%, sipas sondazhit. Gjithsej 57% e të anketuarve në këto pesë shtete e çmojnë negativisht punën e Trump-it si president.
“Nuk ka vetëm një lëkundje larg Partisë Republikane krahasuar me vitin 2024, por ajo duket se është disi më e madhe në Amerikën e kuqe sesa në atë blu, dhe kjo po i vë në lojë shtetet që Trump i fitoi lehtë”, tha për Reuters profesori i shkencave politike në Boston College, David Hopkins. Trump ka nisur një tur tubimesh në shtetet e kuqe — Teksas, Oklahoma, Alabama, Ohio dhe Nebraska — ndërsa komiteti i tij politik MAGA ka premtuar 400 milionë dollarë për të mbështetur republikanët, dhe fondi Senate Leadership Fund po shpenzon 100 milionë dollarë vetëm në Teksas për të forcuar Paxton-in.
Sondazhi tregon gjithashtu se demokratët janë konkurrues në pesë shtete të tjera që Trump i fitoi me diferencë dyshifrore në 2024: Florida, Nebraska, Mississippi, Karolina e Jugut dhe Kentucky.
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