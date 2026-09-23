Robert Eggers, regjisori i “Nosferatu”-s, do të adaptojë “Romeo dhe Juliet”-ën: Focus Features fitoi garën ndaj A24, Sony dhe Warner Bros
Focus Features fitoi garën e ofertave ndaj A24, Sony Pictures dhe Warner Bros për projektin e ri të regjisorit të "Nosferatu"-së, i cili do ta shkruajë dhe do ta drejtojë filmin.
Robert Eggers, regjisori i njohur për stilin e tij gotik dhe historik, do të adaptojë tragjedinë klasike të William Shakespeare-it “Romeo dhe Juliet” si filmin e tij të radhës. Lajmi vjen pas suksesit të “Nosferatu”-së, që e vendosi Eggers-in në qendër të vëmendjes së studiosë hollywoodiane.
Sipas The Hollywood Reporter, Focus Features ka fituar garën e ofertave për të drejtat e projektit, duke lënë pas studiote si A24, Sony Pictures dhe Warner Bros. Ky do të jetë bashkëpunimi i tretë i Eggers me Focus Features, pas “The Northman” (2022) dhe “Nosferatu” (2024).
Eggers do ta shkruajë skenarin dhe do ta drejtojë filmin. Për momentin nuk është shpallur asnjë anëtar i kastit dhe nuk ka detaje të tjera rreth prodhimit apo datës së fillimit të xhirimeve.
I njohur për qasjen e tij të kujdesshme ndaj detajeve historike dhe atmosferës gotike, Eggers ndërtoi emrin e tij me filma si “The Witch” (2015) dhe “The Lighthouse” (2019). Para se t’i kushtohet “Romeo dhe Juliet”-ës, ai do të prezantojë “Werwulf”-in, që del në kinema më 25 dhjetor 2026, me Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe dhe Lily-Rose Depp në role kryesore.
Burimi: ComingSoon.net
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