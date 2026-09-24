Rigatoni all’amatriciana — receta klasike romane me guanciale, domate dhe pecorino
Amatriciana është një nga katër “saucet e shenjta” të Romës, me origjinë nga qyteti i Amatrices. Receta autentike përdor vetëm pak përbërës: guanciale (faqe derri), domate, pecorino romano dhe pak spec djegës — pa qepë dhe pa hudhër. Sekreti qëndron te shkrirja ngadalë e dhjamit të guanciales, që i jep salcës atë shijen e thellë karakteristike.
PËRBËRËSIT (për 4 persona):
- 400 g rigatoni (ose makarona të shkurtra të ngjashme)
- 150 g guanciale (nëse nuk gjendet, përdorni pancetta)
- 400 g domate të qëruara (pelati), të shtypura me duar
- 50 g pecorino romano i grirë (ose parmixhan)
- 1 lugë gjelle vaj ulliri
- 1/2 gotë verë e bardhë (sipas dëshirës)
- Kripë dhe piper i zi i bluar freskët
- Pak spec djegës (peperoncino), sipas dëshirës
HAPAT E PËRGATITJES:
- Priteni guancialen në shirita të hollë. Vendoseni në tigan të ftohtë me vajin e ullirit dhe ngroheni ngadalë derisa të bëhet krokante dhe të lëshojë dhjamin e saj (rreth 5 minuta).
- Hiqeni guancialen krokante mënjanë, duke e lënë dhjamin në tigan. Shtoni verën e bardhë dhe lëreni të avullojë alkoolin (1 minutë).
- Shtoni domatet e shtypura dhe specin djegës. Lërini të ziejnë në zjarr të mesëm për rreth 15 minuta, derisa salca të trashet.
- Ndërkohë zieni makaronat në ujë të bollshëm me kripë, 1 minutë më pak se koha e shkruar në paketim.
- Hidhni makaronat e kulluara në tiganin me salcën, shtoni guancialen krokante dhe përziejini mirë për 1 minutë që të marrin shijen.
- Hiqeni nga zjarri, shtoni pecorinon e grirë dhe pak piper të zi, përziejini sërish dhe shërbejeni menjëherë, me pecorino shtesë sipër.
Koha e përgatitjes: 10 minuta. Koha e gatimit: 20 minuta. Porcione: 4.
Foto: Wikimedia Commons (licencë CC BY 2.0)
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