Sot nis shpërndarja e pensioneve të tetorit në Mal të Zi
Pensioni mesatar për muajin tetor arrin 576,02 euro, ndërsa për pagesën e të gjitha të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor janë ndarë gjithsej 71 milionë euro, njoftoi Fondi PIO i Malit të Zi.
Në Mal të Zi sot ka nisur shpërndarja e pensioneve për muajin tetor, siç njofton Tv Boin, duke iu referuar Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor (Fondi PIO).
Sipas të dhënave të Fondit PIO, pensioni mesatar për muajin tetor arrin në 576,02 euro.
Për pagesën e të gjitha të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor për këtë muaj janë ndarë gjithsej 71 milionë euro.
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