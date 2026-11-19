Trump i kërkon Kongresit të miratojë ligjin e ri për fermat para se demokratët të marrin kontrollin
Presidenti amerikan Donald Trump u kërkoi të enjten republikanëve në Kongres të miratojnë një ligj të ri për fermat (farm bill) përpara se demokratët të marrin kontrollin e Kongresit në janar, siç njofton Reuters.
Në një postim në Truth Social, nga Air Force One ndërsa kthehej nga një udhëtim në Azi që përfshiu një samit në Kinë, Trump shkroi se fermerët dhe blegtorët e mëdhenj amerikanë kanë nevojë dhe e meritojnë sigurinë përpara sezonit të mbjelljeve 2027, sepse siguria ushqimore është siguri kombëtare.
Ai theksoi se shumicat republikane në Kongres duhet ta miratojnë ligjin e ri për fermat gjatë ditëve të mbetura të këtij Kongresi, duke shtuar se fermerët dhe blegtorët nuk janë të interesuar për vonesa të mëtejshme.
Dhoma e Përfaqësuesve e ka miratuar versionin e saj të ligjit pesëvjeçar për fermat në prill. Legjislacioni gjithëpërfshirës, i bllokuar prej kohësh, financon programet bujqësore dhe të ndihmës ushqimore dhe ende duhet të kalojë në Senat përpara se të mbërrijë në tryezën e Trump.
Ligji për fermat, historikisht dypartiak, përballet me pengesa që kur ligji i mëparshëm skadoi në 2023, ndërsa republikanët dhe demokratët në të dy dhomat përplasen për dispozitat e tij, nga subvencionet bujqësore te kuponët ushqimorë (food stamps).
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