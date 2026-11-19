Ish-anëtarët e KPA-së kërkojnë rritje page, ankimojnë në Kushtetuese për njohjen e përfitimeve financiare që nga 1 pri
Gjashtë ish-anëtarë të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit i janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese, duke kundërshtuar ligjin e ri për pagat e magjistratëve.
Albana Shtylla, Ina Rama, Mimoza Tasi, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz dhe Sokol Çomo kërkojnë shfuqizimin e pjesshëm të dispozitave që i përjashtojnë nga përfitimet financiare të rritjes së pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Ish-anëtarët e KPA-së argumentojnë se gjatë ushtrimit të mandatit gëzonin statusin e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese dhe, për këtë arsye, duhet të përfitojnë nga ndryshimet ligjore. Ata kërkojnë që rritja e pagave të zbatohet edhe në mënyrë prapavepruese, duke nisur nga 1 prilli 2023.
Sipas ligjit të ri, paga referuese parashikon një rritje sa 2 për qind e pagës së Presidentit, ndërsa ish-anëtarët pretendojnë se duhet të përfitojnë një nivel nëntë herë më të lartë.
Ata kërkojnë gjithashtu që ankimi i tyre të shqyrtohet së bashku me atë të shoqatave të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gjykata Kushtetuese ka caktuar datën 2 dhjetor për zhvillimin e seancës publike.
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