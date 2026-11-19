Kuvendi miraton tri marrëveshje ndërkombëtare me 73 vota për, asnjë kundër
Marrëveshjet me BEI-në dhe BERZH-in për rrjetin e transmetimit, depot e energjisë në bateri dhe modernizimin e hekurudhave u miratuan pa asnjë votë kundër dhe pa abstenime.
Kuvendi i Kosovës miratoi tri marrëveshje ndërkombëtare me 73 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, siç njofton KosovaPress. Sipas raportimit të KosovaPress, votimi u mbyll pa asnjë votë kundër dhe pa abstenime.
Marrëveshja e parë është Granti i Investimeve me Bankën Evropiane të Investimeve (BEI) për përmirësimin e rrjetit të transmetimit. E dyta është Marrëveshja e Huas ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për Projektin e Depove të Energjisë në Bateri, ndërsa e treta është Marrëveshja e Huas ndërmjet Republikës së Kosovës dhe BERZH-it për modernizimin e sistemit hekurudhor të Kosovës.
Raportues i pikave ishte kryetari i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, Hekuran Murati, i cili tha se marrëveshjet janë propozuar nga Qeveria dhe se për secilën ka pasur mbështetje të gjerë. I pyetur nga deputetët për hulumtimet e mundshme në vend, Murati tha se një gjë e tillë nuk është bërë ende.
Deputeti i PDK-së, Ferat Shala, shprehu dilema rreth marrëveshjeve dhe kërkoi që të bëhet publike kontrata e kredisë për financimin e depove të energjisë.
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