Sotheby’s mban ankandin e parë të artit në Abu Dhabi: Monet dhe Warhol kryesojnë shitjen «Breaking Ground» më 10 dhjetor
Shitja e parë e artit e shtëpisë në kryeqytetin e Emirateve mbahet në ishullin Saadiyat, mes edicionit të parë të Frieze Abu Dhabi dhe hapjes së Guggenheim Abu Dhabi, me vepra që vlerësohen deri në 3 milionë dollarë dhe emra të njohur rajonalë.
Sotheby’s do të mbajë më 10 dhjetor ankandin e saj të parë të artit në Abu Dhabi, me vepra të Claude Monet dhe Andy Warhol në krye të ofertës, siç njofton Artnet News. Shitja, e titulluar «Breaking Ground», vjen pas ankandeve të mallrave të luksit të 9 dhjetorit dhe mbyll një seri prej gjashtë shitjesh në ishullin Saadiyat, qendra kulturore ku ndodhen Louvre Abu Dhabi, Muzeu Kombëtar Zayed dhe Muzeu i Historisë Natyrore.
Shtëpia e kishte provuar terrenin vitin e kaluar me një seri shitjesh luksi — bizhuteri, çanta dhe makina të nivelit të lartë — që sollën 133.4 milionë dollarë në katër ditë. Arti atëherë nuk u shit, por ishte pjesë e programit me biseda, masterklasa dhe ekspozitën «Icons», ku u shfaq edhe «Girl Without Balloon» e Banksy-t, vepra që u vetëcopëtua gjatë ankandit. Këtë herë, sipas Artnet News, shitja e artit vendoset mes dy ngjarjeve të mëdha në Saadiyat: edicionit të parë të Frieze Abu Dhabi në nëntor dhe hapjes së Guggenheim Abu Dhabi më 11 dhjetor, ndërsa Christie’s mban ankandin e saj të parë të artit në qytet më 1 nëntor.
«Që në fillim, arti ishte pjesë e planit tonë për Abu Dhabi-n», tha me email Katia Nounou Boueiz, drejtuesja e Sotheby’s për Emiratet. «Këtë vit yjet u rreshtuan me Frieze dhe Guggenheim-in. Koha u duk e përsosur», shtoi ajo. Sipas shifrave që ndau shtëpia, ofertat nga rajoni janë rritur me afro 70 për qind në pesë vitet e fundit dhe shpenzimet totale me afro 100 për qind; vitin e kaluar, rreth 45 për qind e ofertuesve nga Lindja e Mesme ishin të rinj te Sotheby’s dhe 30 për qind e tyre ishin nën 40 vjeç.
Në krye të shitjes qëndron natura e qetë e hershme e Monet-it, «Prunes et Abricots» (rreth 1882–85), me vlerësim maksimal 2.6 milionë dollarë; vepra u shit për herë të fundit në Sotheby’s të Londrës në vitin 2022 për 1.4 milionë stërlina. Portofoli «Ads» (1985) i Warhol-it, me dhjetë reklama amerikane, vlerësohet deri në 3 milionë dollarë, ndërsa rekordi për një edicion të kësaj vepre është 3.6 milionë dollarë, arritur në Nju Jork në 2011. Mes loteve të tjera janë një bronz i Fernando Botero-s deri në 550,000 dollarë dhe një vizatim i Christo-s për «Mastaba»-n, skulpturën monumentale të parealizuar në Abu Dhabi, me vlerësim 180,000–250,000 dollarë.
Artistët rajonalë zënë vend të dukshëm: një vizatim i artistit konceptual emiratas Hassan Sharif vlerësohet deri në 40,000 dollarë, një vaj i piktores libaneze Huguette Caland në 120,000 dollarë, një nga librat e palosshëm (leporello) të Etel Adnan-it në 50,000–70,000 dollarë dhe «Varte (Rose)» (1986) e modernistit libanez Paul Guiragossian në 120,000–180,000 dollarë. «Disa vepra i bëjnë një shenjë më të hapur vendit të ankandit, por ne donim jo vetëm të ofronim artistë që klientët tanë i njohin, por edhe të prezantonim emra të rinj», tha drejtuesja e shitjes, Yasmeen Gailani, duke shtuar se çmimet janë mbajtur të arritshme. Shtëpia, siç njofton Artnet News, nuk ka dhënë ende një vlerësim total për shitjen, sepse vazhdon të pranojë vepra.
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