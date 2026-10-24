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24 Tet 2026
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Sotheby’s mbyll ankandin «Modernités» në Paris me 38,62 milionë euro: Kupka dhe Giacometti mbi vlerësimet Trump njofton programin 275 milionë dollarësh për infermierët në shtëpitë e të moshuarve «The Other Side of Murder» vjen në Churchill Theatre të Bromley-t: Rufus Hound si mediumi televiziv Darius Divine Zaineen Chowdhury Karim fiton çmimin për aktoren më të mirë në IFFSA Toronto për «The Difficult Bride» Socca e Nicës — petë e hollë me miell qiqrash, vaj ulliri dhe piper të zi
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Ekspozita

Sotheby’s mbyll ankandin «Modernités» në Paris me 38,62 milionë euro: Kupka dhe Giacometti mbi vlerësimet

Shitja e mbrëmjes në Paris arriti 43,43 milionë dollarë dhe përmbushi vlerësimin paraprak; 70 për qind e loteve u shitën mbi vlerësimin e ulët, mes tyre vepra të František Kupka-s dhe Alberto Giacometti-t.

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František Kupka, «Crystal», 1919–20 (foto: Sailko, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)
František Kupka, «Crystal», 1919–20 (foto: Sailko, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Ankandi «Modernités» i Sotheby’s në Paris u mbyll të premten, më 23 tetor, me një total prej 43,43 milionë dollarësh (38,62 milionë euro), duke përmbushur vlerësimin paraprak të shitjes, siç njofton HENI. Shifrat e raportuara përfshijnë primet e blerësit mbi çmimin e çekiçit.

Sipas HENI, 70 për qind e loteve të mbrëmjes u shitën mbi vlerësimin e tyre të ulët. Mes veprave që tejkaluan vlerësimin ishin edhe ato të František Kupka-s dhe Alberto Giacometti-t, dy emrat kryesorë me të cilët shtëpia e ankandeve e kishte paraqitur shitjen pariziane.

Shitja udhëhiqej nga «Espace non-descriptif» (1914–1922) e Kupka-s, vepra më e madhe e artistit çek që ka dalë ndonjëherë në ankand, me vlerësim paraprak 6–8 milionë euro, sipas katalogut të Sotheby’s. Përkrah saj qëndronte «Tête crâne» (1934) e Giacometti-t, me vlerësim 2–4 milionë euro, një kryevepër e konsideruar e humbur që doli në treg pas gati tetë dekadash në një koleksion privat.

Në katalogun e mbrëmjes bënin pjesë edhe «Tête d’homme, profil» (1963) e Pablo Picasso-s me vlerësim 3–4 milionë euro, një «Untitled» (1985) e Jean-Michel Basquiat me vlerësim 2–3 milionë euro, si dhe vepra të René Magritte-it dhe Alexander Calder-it. Një pjesë e shitjes ishte koleksioni parizian «My Act», me vepra të Christopher Wool-it dhe Richard Prince-it, Donald Judd-it dhe Richard Serra-s, i vlerësuar rreth 10 milionë euro.

Rezultati i «Modernités» e mbyll javën e ankandeve të artit modern në Paris, ku një ditë më parë vëmendjen e kishte marrë rekordi francez i «Iris»-it të Claude Monet-it, dhe konfirmon kërkesën e qëndrueshme të koleksionistëve për kryeveprat moderne europiane.

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