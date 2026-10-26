Koleksioni i artit i shpëtuar nga rrënojat e tërmetit del në ankand në Christchurch: 95 vepra historike nga Zelanda e Re
Koleksioni i gazetës "The Press", i ruajtur në redaksi kur tërmetet e Canterbury-t goditën në shkurt 2011, do të shitet pa rezervë më 31 tetor në House of Huia; në qendër janë veprat e Walter Armiger Bowring dhe pikturat e Annie Elizabeth Kelly
Një koleksion i konsiderueshëm veprash historike, që ofron një pasqyrë interesante të raportimit të hershëm të lajmeve në Zelandën e Re, do të dalë nën çekiç më 31 tetor, siç njofton Neighbourly News. Koleksioni i artit i gazetës “The Press” përmban 95 vepra historike arti, skica dhe karikatura nga Zelanda e Re. Ankandi do të mbahet në House of Huia, në adresën 27 Lunns Road në Middleton të Christchurch-it, me ofertim drejtpërdrejt të shtunën, më 31 tetor, nga ora 11:00 deri në 14:00; ofertimi online është tashmë i hapur, ndërsa veprat mund të shihen nga e hëna, 26 tetor, deri të premten, 30 tetor.
Koleksioni daton në kapërcyell të shekullit XX dhe thekson një epokë kyçe të historisë kombëtare. Në fillim të viteve 1900 fotografia e gazetave ishte në hapat e parë, ndaj artistët punësoheshin për të skicuar figura të rëndësishme në procese gjyqësore dhe ngjarje shoqërore, për të krijuar ilustrime mbi bazën e raportimeve telegrafike të ngjarjeve botërore dhe për të punuar nën afate të ngushta shtypi.
Veprat e kornizuara ruheshin të sigurta në redaksinë e “The Press” në Cathedral Square, gati për t’u zhvendosur në një ndërtesë të re në shkurt 2011, kur goditën tërmetet e Canterbury-t dhe dëmtuan pjesë të zyrave të shtypit në stil gotik. Arti pa kornizë mbahej në një ndërtesë shitjesh përtej korsisë; muaj më pas, punëtorët hapën me forcë vrima në muret e katit të dytë për të futur kafaze vinçi dhe për të rimarrë arkivat, ndërsa pjesët e dëmtuara u restauruan më pas nga një restaurues arti.
Ankandi përmban një trupë të konsiderueshme veprash origjinale të fillimit të shekullit XX nga piktori, ilustruesi dhe karikaturisti i respektuar Walter Armiger Bowring. Skicat e tij përshkruajnë procese gjyqësore të profilit të lartë dhe skena të hershme lufte të bazuara në raportimet telegrafike të Luftës së Boerëve dhe të Luftës Ruso-Japoneze, si edhe një akuarel me titull “Mt Sefton”. Ai pikturoi gjithashtu një akuarel të “Willochra”-s, një nga anijet e para që çoi ushtarë përtej oqeanit në Luftën e Parë Botërore, dhe një portret të vitit 1901 të Princeshës Alexandra të Danimarkës.
Shitja përfshin edhe dy piktura vaj mbi dërrasë të artistes së njohur Annie Elizabeth Kelly, mes tyre një “Mt Sefton”, që dikur varej në sallën e bordit të gazetës. Kelly ndoqi Shkollën e Artit të Kolegjit Canterbury nga viti 1891 deri në 1901, fitoi njohje në Ekspozitën Ndërkombëtare të Christchurch-it të viteve 1906–07 dhe në vitin 1938 u bë artistja e parë grua që u nderua me titullin CBE për shërbime ndaj arteve. Ankandieri William Muir tha se një institucion që shet vepra historike si këto është diçka që ndodh shumë rrallë. I gjithë koleksioni shitet pa rezervë, me oferta që nisin nga rreth 100 dollarë për disa sende historike, ndërsa lotet kryesore pritet të arrijnë në mijëra dollarë.
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