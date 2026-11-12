Gjenden mbetje eshtërore gjatë gërmimeve në Lubizhdë të Prizrenit, dyshohet se lidhen me të zhdukurit e luftës
Mbetjet eshtërore të një personi u zbuluan në dy lokacione të dyshuara dhe u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim e identifikim; rasti lidhet me një person të zhdukur që nga 26 prilli 1999.
Mbetje eshtërore të një personi janë gjetur gjatë gërmimeve në fshatin Lubizhdë të komunës së Prizrenit, sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, të cilin e përcjell KosovaPress. Gërmimet u kryen në dy lokacione të dyshuara nga Sektori për Hetimin e Personave të Zhdukur i Policisë së Kosovës.
Mbetjet eshtërore u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim dhe identifikim, ndërsa Policia nuk dha detaje për identitetin e tyre.
Rasti është hapur si “Person i zhdukur”, me datë referimi 26 prill 1999, pra nga periudha e luftës. Dyshohet se mbetjet i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.