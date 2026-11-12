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12 Nën 2026
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Kosova

Gjenden mbetje eshtërore gjatë gërmimeve në Lubizhdë të Prizrenit, dyshohet se lidhen me të zhdukurit e luftës

Mbetjet eshtërore të një personi u zbuluan në dy lokacione të dyshuara dhe u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim e identifikim; rasti lidhet me një person të zhdukur që nga 26 prilli 1999.

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Gjenden mbetje eshtërore gjatë gërmimeve në Lubizhdë të Prizrenit, dyshohet se lidhen me të zhdukurit e luftës

Mbetje eshtërore të një personi janë gjetur gjatë gërmimeve në fshatin Lubizhdë të komunës së Prizrenit, sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, të cilin e përcjell KosovaPress. Gërmimet u kryen në dy lokacione të dyshuara nga Sektori për Hetimin e Personave të Zhdukur i Policisë së Kosovës.

Mbetjet eshtërore u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore për ekzaminim dhe identifikim, ndërsa Policia nuk dha detaje për identitetin e tyre.

Rasti është hapur si “Person i zhdukur”, me datë referimi 26 prill 1999, pra nga periudha e luftës. Dyshohet se mbetjet i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës.

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