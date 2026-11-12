Arrestohet zyrtari i Komunës së Prishtinës, dyshohet se i kaloi tri prona komunale një qytetari
Zyrtari u ndalua nga njësiti për falsifikim të dokumenteve, nën dyshimin për falsifikim dokumentesh dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare për veprime të kryera në vitet 2022–2023.
Një zyrtar i Komunës së Prishtinës është arrestuar më 11 nëntor nga njësiti për falsifikim të dokumenteve i Policisë së Kosovës (DHKEK), me autorizim të prokurorit, sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, të cilin e përcjell KosovaPress.
Ai dyshohet për falsifikim dokumentesh dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare, pasi në vitet 2022–2023 dyshohet se i kaloi tri prona komunale një qytetari.
Pas intervistimit, zyrtari u ndalua me vendim të prokurorit.
Policia nuk ka dhënë detaje për vendndodhjen apo vlerën e pronave në fjalë.
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