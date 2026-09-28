🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 28 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 93.44 ▲1.11%
ARI 4,145 ▼4.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $83,630 ▼ -1.11% ETH $2,687 ▼ -0.01% XRP $1.4992 ▼ -1.61% SOL $119.0500 ▼ -3.02%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.44 ▲1.11 % ARI 4,145 ▼4.08 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.44 ▲1.11 % ARI 4,145 ▼4.08 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
28 Sht 2026
Breaking
POLITICO/ Strategjia e re e Brukselit, BE po harton “udhërrëfyes” të përshpejtuar për 4 vende favorite, përfshirë Shqipërinë Jessica Vosk dhe Michael Luwoye i bashkohen «Imitation of Life»: u zbulua kasti i plotë i premierës botërore Off-Broadway “Politico”: Shqipëria në grupin e katër vendeve që BE synon t’u përshpejtojë rrugën e anëtarësimit Shitja e mbrëmjes së Sotheby’s në Hong Kong arrin 85.6 milionë dollarë: «Present» i Yoshitomo Nara-së udhëheq me 9.14 milionë Italia fiton dhe bind, katër gola Turqisë
Menu
Politika

SPAK përgjoi SHISH? Ylli Rakipi nxjerr detaje: Ne e dinim çfarë ndodhte! Nesër mund të dalë…

· 2 min lexim
Nesër mund të

Drejtuesi i “Të PaEkspozuarit”, Ylli Rakipi, komentoi ngjarjet e fundit në SHISH dhe publikimet e shpërndara në media, mbi komunikimet dhe mesazhet që ka shkëmbyer Ergys Agasi me ish-drejtuesen e Shërbimit Informativ Shtetëror, Vlora Hyseni.

Ai theksoi në emisionin “Opinion” në Tv Klan se media është në të drejtën e saj të publikojë çdo gjë, e cila është në interes të publikut dhe askush nuk e ndalon dot në këtë mision.

Gazetari Rakipi pohoi se të gjithë e dinë se çfarë ndodh në Shqipëri dhe nuk ka arsye për t’u habitur.

“Nëse ka interes publik ngjarja, media e rrëmben me të gjitha rrethanat. Mediat e kanë për detyrë ta bëjë këtë gjë. Media vrapon të publikojë çfarë të gjejë. Në të gjithë i dinim këto. Ne e dimë se çfarë ndodh në këtë vend dhe befas bëhemi dhe themi “uaaa”.

Pjesa dërrmuese e njerëzve të këtij vendi dalin në mëngjes me idenë kush të rrëmbejë ndonjë gjë. Problemi është ky se ne e dimë se kujtojmë dhe bëjmë të paditurin pastaj. Nesër mund të dalë ndonjë gjë tjetër”, tha Rakipi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu