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Spanja shkatërron Kroacinë, shkëlqen katalanasi Yamal! Fitojnë Anglia dhe Zvicra, ja rezultatet e mbrëmjes në Ligën e Kom

· 2 min lexim
në Ligën e Kom

Spanja ka dhuruar një tjetër spektakël në Ligën e Kombeve, duke mposhtur Kroacinë 4-1 në Sevilla, në një ndeshje ku protagonist kryesor ishte sërish Lamine Yamal.

Kampionët e botës vijojnë kështu ecurinë pozitive në Grupin A3, ndërsa edhe Anglia ka marrë fitoren e parë në këtë edicion.

Yamal ishte një nga figurat kryesore të suksesit të Spanjës, që kontrolloi takimin dhe nuk i la shumë hapësira Kroacisë. Fitorja 4-1 i jep “La Roja”-s një tjetër trepikësh të rëndësishëm në garën për kreun e grupit.

Spanja e kishte nisur Ligën e Kombeve me fitoren 3-2 ndaj Anglisë në Wembley, ndërsa Kroacia vinte pas suksesit 2-1 ndaj Çekisë.

Në sfidën tjetër të Grupit A3, Anglia triumfoi 0-2 ndaj Çekisë, duke marrë tre pikët e para në këtë edicion të Ligës së Kombeve.

Pas humbjes 2-3 ndaj Spanjës në ndeshjen hapëse, “Tre Luanët” kishin nevojë për një rezultat pozitiv për të mbajtur gjallë objektivin e tyre në grup.

Në Ligën B, Zvicra fitoi 3-0 ndaj Skocisë, duke shfrytëzuar edhe kartonin e kuq të marrë nga Jack Hendry në pjesën e parë.

Sllovenia mposhti 2-0 Maqedoninë e Veriut, duke marrë një fitore të rëndësishme në Grupin B1.

Në Ligën C, Sllovakia përmbysi Kazakistanin dhe fitoi 2-1, duke marrë tre pikët në një ndeshje të luftuar.

Islanda fitoi 3-0 ndaj Luksemburgut, në një tjetër rezultat të pastër në Ligën C.

Bullgaria dhe Estonia u ndalën në barazim pa gola, 0-0, duke ndarë nga një pikë.

REZULTATET:

Spanjë 4-1 Kroaci

Çeki 0-2 Angli

Skoci 0-3 Zvicër

Slloveni 2-0 Maqedoni e Veriut

Sllovaki 2-1 Kazakistan

Islandë 3-0 Luksemburg

Bullgari 0-0 Estoni

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