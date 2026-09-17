Trailer-i ekskluziv i “Concessions”: filmi i fundit i Michael Madsen del në kinema më 22 shtator
ComingSoon.net ka publikuar ekskluzivisht trailer-in e "Concessions", që sjell në ekran një nga paraqitjet e fundit të Michael Madsen. Filmi del në kinema të kufizuara më 22 shtator 2026, përpara se të arrijë në platformat dixhitale.
ComingSoon.net ka publikuar ekskluzivisht trailer-in zyrtar të filmit “Concessions” — një komedi-dramë që sjell në ekran një nga paraqitjet e fundit të Michael Madsen, yllit të “Reservoir Dogs” dhe “Kill Bill”, i cili u nda nga jeta më 3 korrik 2025, në moshën 67-vjeçare. Madsen luan Rex Fuel, një ish-kaskader që përpiqet të hyjë falas në kinema për të parë një film të tij të vjetër.
Ngjarja e filmit zhvillohet gjatë natës së fundit të kinemasë “Royal Alamo”, e cila mbyllet përgjithmonë, dhe ndjek personelin e vizitorët e saj eksentrikë. Krahas Madsen, në kast marrin pjesë edhe Steven Ogg, Josh Hamilton, Lana Rockwell, Ivory Aquino, Rob Riordan dhe Jonathan Lorenzo Price.
“Concessions” është debutimi regjisorial i Mas Bouzidi, vetëm 23 vjeç, i cili e xhiroi dhe e montoi filmin kur ishte 22 vjeç. I xhiruar në 16mm dhe i destinuar për t’u shfaqur në 35mm, filmi është një dashuri e pastër për kinemanë klasike. Premiera botërore u mbajt në Festivalin e Filmit të Edinburgut, më 15 gusht 2025.
Magenta Edge Films ka blerë të drejtat për kinema dhe VOD. Filmi do të dalë në kinema të kufizuara më 22 shtator 2026, ku do të qëndrojë për 30 ditë radhazi, e shoqëruar me një turne kombëtar pyetjesh-përgjigjesh me regjisorin. Do të ketë edhe shfaqje speciale nga e vetmja kopje 35mm ekzistuese, përfshirë një më 4 tetor në Roxy Cinema në New York, përpara se të mbërrijë në platformat dixhitale, përfshirë Amazon, më 27 tetor 2026.
Burimi: ComingSoon
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